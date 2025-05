Kreuzfahrtschiff vor der Insel Ibiza. IMAGO/imagebroker

Auf Ibiza hat die Polizei ein britisches Paar festgenommen, das im Verdacht steht, nach einer Kreuzfahrt die Zeche geprellt zu haben.

afp/tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein junges Paar macht eine Kreuzfahrt und zahlt am Ende die Kosten nicht, die während der Reise zusammengekommen waren.

Besatzungsmitglieder des Schiffes alarmierten die Polizei, die die Zechpreller am Flughafen von Ibiza festnahm. Mehr anzeigen

Auf Ibiza hat die Polizei ein britisches Paar festgenommen, das im Verdacht steht, nach einer Kreuzfahrt die Zeche geprellt zu haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die 18-Jährige und der 23-Jährige am Mittwoch am Flughafen der spanischen Mittelmeerinsel festgenommen. Stunden zuvor hatten sie das Kreuzfahrtschiff demnach eilig und drängelnd verlassen. Den Angaben zufolge liessen sie eine Rechnung von 3196 Euro unbezahlt.

Besatzungsmitglieder des Schiffes alarmierten die Polizei, die das Paar noch vor seinem Abflug am Flughafen sicherstellte, wie die Polizei weiter mitteilte. Dem Paar wird demnach Betrug vorgeworfen