Bruder des tödlich verunglückten Models kämpft gegen Gerüchte

Das ukrainische Model Anna verstarb im Ferrari eines Schweizer DJs, als das Auto in Norditalien gegen eine Leitplanke krachte und in Flammen aufging. Instagram

Am Sonntag sind in Norditalien ein verheirateter Schweizer DJ und seine Beifahrerin in einem Ferrari tödlich verunfallt. Die Gerüchteküche brodelt, was der Familie der Verunglückten zu schaffen macht.

Erinnerungen sind alles, was Sasha K. von seiner Schwester Anna geblieben sind. Das ukrainische Model verstarb am Wochenende auf einer Autobahn in Norditalien noch an der Unfallstelle, als der Ferrari, in dem sie sass, in die Leitplanke knallte und anschliessend in Flammen aufging.

Laut italienischen Medienberichten soll der Sportwagen mit 200 km/h unterwegs gewesen sein. Am Steuer sass ein Schweizer DJ aus Villeneuve VD. Da der Mann verheiratet gewesen war, brodelte umgehend die Gerüchteküche, in welchem Verhältnis Anna zu dem DJ gestanden habe.

Die junge Frau stammte aus Odessa im Süden der Ukraine. Seit Ausbruch des Krieges habe sie mit zwei Brüdern und den Eltern in Lausanne gelebt, erzählt Sasha K. dem «Blick». Er selbst sei zur Verteidigung des Landes in der Ukraine geblieben.

«Sie verkehrten im gleichen Freundeskreis»

Seine Schwester beschreibt er als «eine sehr talentierte, fröhliche und lächelnde Person». Sie sei ein Mensch gewesen, der «stets nach einer besseren Zukunft suchte und laufend etwas Neues für sich entdeckte».

Die Gerüchte machen der trauernden Familie zu schaffen, denn zwischen Beileidsbekundungen finden sich in den sozialen Medien auch Kommentare gegen die Opfer. Die beiden seien nur Freunde gewesen, stellt Annas Bruder klar. «Sie verkehrten im gleichen Freundeskreis.»

Wann Anna beerdigt wird, sei noch unklar. Ihr Leichnam sei noch nicht freigegeben worden.