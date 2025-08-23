Marode Infrastruktur in Sizilien: Brückenbrüstung zerbröselt während Unwetter Ein Unwetter hat auf Sizilien Teile eines Brückengeländers einstürzen lassen – während Autos darüber fuhren. Verletzte gab es keine, doch das Video des Vorfalls sorgt für politische Diskussionen über Italiens Infrastruktur. 21.08.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Sizilien hat ein Unwetter eine Brückenbrüstung schwer beschädigt – während sich mehrere Fahrzeuge auf dem Bauwerk befanden.

Ein Video des Vorfalls verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und sorgte für Aufruhr.

Nach ersten Sicherungsmassnahmen konnte die Brücke inzwischen wieder eingeschränkt für den Verkehr freigegeben werden. Mehr anzeigen

Ein heftiges Unwetter hat am 16. August 2025 den Ponte San Giuliano bei Randazzo beschädigt. Teile der Brückenbrüstung stürzten in die Tiefe, während mehrere Autos die Brücke passierten. Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Laut der ANAS, der staatlichen Gesellschaft für Bau und Instandhaltung von Italiens Staatsstrassen und Autobahnen, blieb die Struktur des Viadukts intakt, Pfeiler und Tragwerk seien unversehrt.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Brücke unmittelbar gesperrt. Bereits am 18. August konnte sie jedoch nach ersten Sicherungsarbeiten wieder geöffnet werden – vorerst mit wechselseitigem Einbahnverkehr und provisorischen Betonschranken. Der vollständige Wiederaufbau der Brückenbrüstungen sowie eine dauerhafte Ableitung des Oberflächenwassers, das als Ursache für den Schaden gilt, sollen rund sechs Monate in Anspruch nehmen.

Der Vorfall löste Kritik an der Infrastrukturpolitik in Sizilien aus. Gewerkschaften und Oppositionspolitiker mahnen, dass bestehende Bauwerke zunehmend zerfallen, während Milliardenprojekte wie der geplante Ponte sullo Stretto im Fokus stünden.

