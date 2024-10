Siebenjähriger Junge stirbt bei Explosion in England - Gallery Massive Zerstörungen in einer Häuserzeile in einer Wohnstrasse der englischen Stadt Newcastle nach einer Explosion. Bild: dpa Nach der Explosion folgte ein Feuer: die zerstörte Häuserzeile in Newcastle. Bild: dpa Siebenjähriger Junge stirbt bei Explosion in England - Gallery Massive Zerstörungen in einer Häuserzeile in einer Wohnstrasse der englischen Stadt Newcastle nach einer Explosion. Bild: dpa Nach der Explosion folgte ein Feuer: die zerstörte Häuserzeile in Newcastle. Bild: dpa

Nach einer Explosion in einer Wohnstrasse in der englischen Stadt Newcastle ist ein siebenjähriger Junge gestorben, sechs weitere Personen wurden ins Spital gebracht. Die Ursache ist bislang unklar.

sda/tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht zum Mittwoch kam es im englischen Newcastle zu einer schweren Explosion in einer Wohnstrasse.

Ein siebenjähriger Junge starb bei dem Vorfall, sechs Personen wurden ins Spital eingeliefert.

Die Ursache für die Explosion ist bislang unklar. Mehr anzeigen

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in England ist ein siebenjähriger Bub getötet worden. Sechs Menschen wurden in Spitäler gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach der Detonation verwüstete ein Feuer den Grossteil einer Häuserzeile und beschädigte den Rest schwer, wie auf Fotos zu sehen ist. Mehrere Anwohner*innen wurden in Sicherheit gebracht.

Superintendent Darren Adams von der Northumbria Police sprach von einem «wahrhaft verheerenden Ausgang». Die Behörden würden nun ermitteln, was die Detonation ausgelöst hat. Der Unglücksort bleibe noch einige Zeit abgesperrt. Das Dach war eingestürzt, Rettungskräfte arbeiteten in den Ruinen. Beschädigte Autos wurden abgeschleppt.

Auch Suchhunde im Einsatz

Laut Polizei sind inzwischen alle Brände gelöscht. Feuerwehrleute durchsuchen die Gebäude, um sicherzustellen, dass alle Personen erfasst seien. Ermittlungen zur Ursache des Unglücks seien im Gange.

Ein Sprecher des örtlichen Gaswerks sagte, seine Ingenieure seien vor Ort, und unterstützte die Rettungsdienste. Ein Feuerwehrwagen mit der Aufschrift «Suchhunde» parkte in der Nähe des Unfallorts.

Die Stadtverwaltung von Newcastle forderte die Bevölkerung auf, das Gebiet weiterhin zu meiden, und riet den Anwohner*innen, in ihren Häusern zu bleiben und Fenster geschlossen zu halten. Einige von ihnen wurden in Hotels untergebracht.