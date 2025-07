Ein buddhistischer Mönch steht in den Trümmern eines beschädigten Gebäudes in einer Klosteranlage nach einem Erdbeben. Foto: Aung Shine Oo/AP/dpa sda

Mit intimen Aufnahmen soll eine Frau in Thailand buddhistische Mönche erpresst haben. Die Frau wurde verhaftet, die Mönche aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau wurde in Thailand festgenommen, weil sie buddhistische Mönche verführt und mit der Veröffentlichung ihrer Affären erpresst haben soll.

Mindestens neun ranghohe Mönche wurden suspendiert, nachdem sie der Frau grosse Geldbeträge zahlten.

Die Frau soll über drei Jahre rund 385 Millionen Baht erhalten und den Grossteil beim Online-Glücksspiel verspielt haben. Mehr anzeigen

Eine Thailänderin soll mehrere buddhistische Mönche verführt und mit der Drohung erpresst haben, ihre Affären an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Frau Mitte 30 wurde am Dienstag in der Provinz Nonthaburi nördlich von Bangkok von der Polizei festgenommen. Ihr werden neben Erpressung auch Geldwäsche und die Annahme von Diebesgut vorgeworfen.

Der Skandal hatte in Thailand in den vergangenen Wochen bereits grosse Kreise gezogen. Mindestens neun Äbte und ranghohe Mönche wurden im Zusammenhang mit den Vorwürfen aus ihren Orden ausgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Sie sollen der Frau grosse Summen Geld gezahlt haben, damit diese ihre Verstösse gegen den Zölibat geheim hält. Eine dieser Zahlungen führte die Ermittler auf die Spur der Frau. Vor ihrer Festnahme räumte sie gegenüber thailändischen Medien eine Beziehung zu einem Mönch ein und sagte, sie habe ihm Geld gegeben. Buddhistische Mönche sollen zwar enthaltsam leben, aber die Tempel, die von Äbten geleitet werden, bekommen oft hohe Geldsummen gespendet.

Die Frau habe es auf diese leitenden Mönche abgesehen, um sich finanziell zu bereichern, hiess es von der Polizei. Demnach gingen auf ihren Bankkonten in den vergangenen drei Jahren rund 385 Millionen Baht (rund 9,5 Millionen Franken) ein. Den Grossteil des Geldes verspielte sie aber bei Online-Glücksspielen im Internet.