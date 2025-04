Büsi beisst Feuerwehrmann spitalreif

Ein Büsi wird von einem Feuerwehrmann aus dem Kamin gerettet – und dankt es mit einem kräftigen Biss in die Hand. IMAGO/Zoonar (Symbolbild)

Dreieinhalb Stunden lang befreiten sie ein Büsi, das in den Kamin flüchtete. Für einen Feuerwermann endete der Einsatz im Spital – das Tier biss ihm nach dem Rettungseinsatz in die Hand.

afp/toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für einen Feuerwehrmann endete eine mehrstündige Rettungsaktion im Spital.

Nachdem er das Büsi aus dem Kaminrohr befreit hatte, biss das Tier dem Mann in die Hand.

Zuvor hatte die Feuerwehr das Büsi dreieinhalb Stunden und mithilfe schweren Geräts aus der misslichen Lage befreit. Mehr anzeigen

Bei der aufwändigen Rettung eines Büsi aus einem Kaminrohr ist ein Feuerwehrmann spitalreif gebissen worden.

Das Tier biss ihrem Retter derart in die Hand, dass der Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik musste, wie die Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Ratingen (D) am Dienstag mitteilte. Dabei hatte der Retter sogar Handschuhe getragen.

Flucht vor der Feuerwehr

Das Büsi namens Misha sass am Montagabend zunächst auf dem Dach eines Hauses in Ratingen fest. Vor der eingetroffenen Feuerwehr flüchtete sie dann unter eine Kaminabdeckung, schliesslich in das Kaminrohr.

Die Feuerwehr brach den Kamin in einer Wohnung mit schwerem Werkzeug auf, um die Katze zu befreien. Dabei hatten die Retter das Tier stets mit einer Endoskopkamera im Blick. Erst nach dreieinhalb Stunden war die Katze befreit – und biss zu.