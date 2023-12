Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! Invalid date

Im Laufe des Tages gibt es in der Schweiz nicht nur ergiebigen Regen, sondern oberhalb von 1400 bis 1600 Meter auch jede Menge Neuschnee und Windböen mit bis zu 170 km/h.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bund warnt vor «grosser Gefahr» durch Schneestürme in teilen von Graubünden, Glarus und Uri. im restlichen Alpen-Gebiet ist die Gefahr noch «erheblich».

An der Aare wird zwischen Bielersee und der Mündung der Emme gar vor «grosser Gefahr» gewarnt.

Regen, Schnee und stürmische Winde bestimmen das Wetter bis Samstag.

Ade, weisse Weihnacht: Am Heiligabend steigt die Schneefallgrenze auf 1900 bis 2400 Meter an. Mehr anzeigen

Stürmische Nordwestwinde bringen ab heute sehr feuchte Luft in die Schweiz. Das hat Folgen: Unterhalb von 1400 bis 1600 Meter muss mit intensivem Dauerregen gerechnet werden. Darüber fallen 60 bis 90 Zentimeter Neuschnee. Zwischen dem Gotthardmassiv und Nordbünden sind es sogar 90 bis 120 Zentimeter.

Hinzu kommen Windböen, die oberhalb von 2000 Meter Geschwindigkeiten zwischen 110 und 170 km/h erreichen können. Im südlichen Glarus, im Urner Oberland und im Sarganserland sowie in Davos, Schiers und Schanfigg warnt der Bund deshalb vor «grosser Gefahr» durch Schneestürme. In einem breiten Band zwischen dem Wallis und Appenzell herrscht noch «erhebliche Gefahr». Die Warnungen gelten bis zum 23. Dezember.

Naturgefahren.ch

Die Niederschläge sorgen auch dafür, dass die Hochwasser-Lage angespannt bleibt. An der Aare wird zwischen Bielersee und der Mündung der Emme gar vor «grosser Gefahr» gewarnt. Bis zur Mündung der Reuss ist die Gefahr an dem Fluss «mässig». «Erhebliche» Hochwassergefahr wird für den Neuenburgersee prognostiziert.

Naturgefahren.ch

Am Freitag gibt es kaum Veränderungen: Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1400 Meter sowie bei 700 bis 1100 Meter in den Alpentälern. Oberhalb von 1400 Meter fällt 50 bis 80 Zentimeter Neuschnee, oberhalb von 1100 Meter sind es noch 40 bis 70 Zentimeter. Im übrigen Land regnet es bei Temperaturen von 10 Grad in Genf und 7 Grad in der Ostschweiz.

Am Samstag hört der Regen auf, doch der Wind bleibt stürmisch. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 bis 1300 Meter. Die Temperaturen bleiben hoch und liegen zwischen 11 Grad in Genf und 8 Grad in der Ostschweiz. Im Tessin wird es ebenfalls stürmisch, doch bei Sonne kann es bis zu 18 Grad warm werden.

Am Heiligabend steigt die Schneefallgrenze auf 1900 bis 2400 Meter. Wer weiss Weihnachten erleben will, muss hoch hinaus. Auf der Alpennordseite liegen die Temperaturen zwischen 10 Grad in der Ostschweiz und 12 Grad in Basel.