Bundespräsidentin Karin Keller-Sutters verliert einen ihrer Brüder

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bleibt IWF-Tagung fern Bundespräsidentin Karin Keller-Sutters verliert einen ihrer Brüder

SDA/Helene Laube

14.10.2025 - 05:45

Karin Keller-Sutters Bruder Walter Sutter ist gemäss einer Todesanzeige im «St. Galler Tagblatt» gestorben. (Archivbild)
Karin Keller-Sutters Bruder Walter Sutter ist gemäss einer Todesanzeige im «St. Galler Tagblatt» gestorben. (Archivbild)
Bild: Keystone/EPA/Ida Marie Odgaard

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat gemäss einer Todesanzeige im «St. Galler Tagblatt» ihren Bruder Walter «Jesy» Sutter verloren. Dieser ist demnach in der vergangenen Woche im Alter von 75 Jahren verstorben.

Keystone-SDA, SDA/Helene Laube

14.10.2025, 05:45

14.10.2025, 05:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter ist in Trauer.
  • Am vergangenen Donnerstag ist einer ihrer drei Brüder, Walter «Jesy» Sutter, gut einen Monat nach seinem 75. Geburtstag verstorben.
  • Jesy Sutter litt seit einiger Zeit an Krebs.
Mehr anzeigen

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat gemäss einer Todesanzeige im «St. Galler Tagblatt» ihren Bruder Walter «Jesy» Sutter verloren. Dieser ist demnach in der vergangenen Woche im Alter von 75 Jahren verstorben.

«Ein Mensch voller Wärme, Humor und Herzlichkeit hat uns verlassen. Sein Lachen hallt in unseren Erinnerungen nach und schenkt dem Himmel viel Humor», hiess es in der Anzeige weiter. «In Liebe und tiefer Dankbarkeit für die vielen gemeinsamen Jahre nehmen Familie und Freunde Abschied.»

«Eine Nachbarin, die seinen Hund zum Gassigehen abholen wollte, hat Jesy leblos angetroffen und die vor Ort eingeleiteten Wiederbelebungsmassnahmen blieben erfolglos», zitierte das «Tagblatt» aus einer Whatsapp-Nachricht, die Karin Keller-Sutters Ehemann Morten Freunden und Bekannten schickte. Er sei eines natürlichen Todes gestorben. Jesy Sutter litt seit einiger Zeit an Krebs.

Der Trauergottesdienst finde am Freitag, 17. Oktober, um 9.30 Uhr in der Stadtkirche St. Nikolaus in Wil statt. Die Urnenbeisetzung erfolge im engsten Familienkreis.

Walter «Jesy» Sutter war unter anderem durch seine langjährige Tätigkeit bei der Lokalzeitung «Wiler Nachrichten» in der Region gut verankert und bekannt.

Keine Teilnahme an IWF-Jahrestagung

Nach dem Tod ihres Bruders wird die Finanzministerin von Mittwoch bis Freitag nicht an den Jahrestagungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbankgruppe in Washington teilnehmen. Wirtschaftsminister Guy Parmelin wird die Schweizer Delegation an diesen Treffen leiten.

Staatssekretärin Daniela Stoffel vertritt die Bundespräsidentin an den Treffen, die in den Zuständigkeitsbereich des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) fallen, wie es am Montag in einer Mitteilung hiess.

Meistgelesen

Im Ausland gefeiert, doch daheim läuft es für Trump gar nicht rund
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutters verliert einen ihrer Brüder
Zwei Schweizer ungenügend – die Nati-Noten zur Nullnummer in Slowenien
Antonio lag wohl 15 Jahre tot in seiner Wohnung
Bauernhaus explodiert – drei Polizisten tot

Mehr aus dem Ressort

Von der Spur abgekommen. Mann (66) prallt mit Auto auf A1 in Baustellenmulde

Von der Spur abgekommenMann (66) prallt mit Auto auf A1 in Baustellenmulde

Fahrleitungsstörung am Morgen. Störung auf der Bahnstrecke Biel–Grenchen Süd

Fahrleitungsstörung am MorgenStörung auf der Bahnstrecke Biel–Grenchen Süd

Brutale Racheaktion im Thurgau. Mutter und Tochter quälen Rivalin zwei Stunden lang

Brutale Racheaktion im ThurgauMutter und Tochter quälen Rivalin zwei Stunden lang