Mysteriöse Regenbogen-Wolken – sogar der Verkehr stockt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Seltenes Naturphänomen Mysteriöse Regenbogen-Wolken – sogar der Verkehr stockt

Fabienne Berner

7.5.2026

Seltenes Naturphänomen: Mysteriöse Regenbogen-Wolken – sogar der Verkehr stockt

Seltenes Naturphänomen: Mysteriöse Regenbogen-Wolken – sogar der Verkehr stockt

Nein, dies ist kein Regenbogen. Über Indonesien tauchen plötzlich geheimnisvoll leuchtende Wolken auf. Was hinter dem spektakulären Farbenspiel steckt, erfährst du im Video.

06.05.2026

Nein, dies ist kein Regenbogen. Über Indonesien tauchen plötzlich geheimnisvoll leuchtende Wolken auf. Was hinter dem spektakulären Farbenspiel steckt, erfährst du im Video.

Fabienne Berner

07.05.2026, 20:35

07.05.2026, 20:41

Über Indonesien  sorgt ein spektakuläres Himmelsschauspiel für Millionen Klicks auf Instagram und X: Bunte Wolken über der Insel Java lassen viele Menschen rätseln – manche sprechen von «Regenbogen-Wolken». Laut Meterologen handelt es sich um sogenannte «irisierende Wolken».

Im Video erfährst du, was hinter dem Phänomen steckt und warum die Farben so besonders wirken.

Mehr zum Thema

Naturphänomen in Tibet - Berührt dieser Regenbogen den Boden?

Naturphänomen in Tibet - Berührt dieser Regenbogen den Boden?

Ein scheinbar magischer Moment sorgt derzeit in den sozialen Medien für Staunen: In der abgelegenen Hochlandregion Ngari in Tibet tauchte ein Regenbogen auf, der ungewöhnlich nah am Boden erschien.

30.04.2026

Meistgelesen

Kurz vor dem 9. Mai: Selenskyj warnt vor Parade in Moskau +++ Russland ruft zum Verlassen Kiews auf
Mysteriöse Regenbogen-Wolken – sogar der Verkehr stockt
So zerlegen US-Geheimdienste Trumps grossen Hormus-Bluff
Manzambi mit Traumtor – Freiburg gegen früh dezimiertes Braga zur Pause auf Final-Kurs
Trump setzt Frist für Umsetzung von Zolldeal und droht EU

Mehr aus dem Ressort

Genuss oder Gugus?. Schweizer Erdbeeren gibt's jetzt schon im April

Genuss oder Gugus?Schweizer Erdbeeren gibt's jetzt schon im April

Angst vor plötzlichem Frost. Ist an den Eisheiligen was dran?

Angst vor plötzlichem FrostIst an den Eisheiligen was dran?

Orkan, Tornado, Downburst. Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

Orkan, Tornado, DownburstSturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen