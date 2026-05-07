Seltenes Naturphänomen: Mysteriöse Regenbogen-Wolken – sogar der Verkehr stockt Nein, dies ist kein Regenbogen. Über Indonesien tauchen plötzlich geheimnisvoll leuchtende Wolken auf. Was hinter dem spektakulären Farbenspiel steckt, erfährst du im Video. 06.05.2026

Nein, dies ist kein Regenbogen. Über Indonesien tauchen plötzlich geheimnisvoll leuchtende Wolken auf. Was hinter dem spektakulären Farbenspiel steckt, erfährst du im Video.

Über Indonesien sorgt ein spektakuläres Himmelsschauspiel für Millionen Klicks auf Instagram und X: Bunte Wolken über der Insel Java lassen viele Menschen rätseln – manche sprechen von «Regenbogen-Wolken». Laut Meterologen handelt es sich um sogenannte «irisierende Wolken».

Im Video erfährst du, was hinter dem Phänomen steckt und warum die Farben so besonders wirken.

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