«Burgstrasse 9» geschlossen – Thun verliert Top-Restaurant

Thun im Berner Oberland verliert eine kulinarische Top-Adresse. Keystone/Peter Schneider (Archivbild)

Star-Koch Stephan Koltes machte die «Burgstrasse 9»zu einer kulinarischen Top-Adresse im Berner Oberland. Mit der Schliessung des Restaurants verliert Thun nun 16 «Gault Millau»-Punkte auf einen Schlag.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Restaurant «Burgstrasse 9»in Thun ist geschlossen.

Der Koch Stephan Koltes machte aus dem Restaurant eine kulinarische Top-Adresse.

Er kündigte den Mietvertrag jedoch, auch wegen Unstimmigkeiten mit den Vermietern.

Mit der Schliessung verliert Thun 16 «Gault Millau»-Punkte auf einen Schlag. Mehr anzeigen

Lange Zeit gab es für das Top-Restaurant «Burgstrasse 9» in Thun nur eine Richtung: nach oben. Der Koch Stephan Koltes übernahm die Gastronomie in dem denkmalgeschützten Gebäude im Dezember 2021. Im September 2022 dann bereits der Ritterschlag: «Gault Millau» kürte Koltes zum Koch des Monats und bewertete sein Restaurant mit 15 Punkten, im Folgejahr kam ein weiterer Punkt hinzu. Auch eine Empfehlung im «Guide Michelin» erhielt die Burg­strasse 9.

Nun jedoch ist das Restaurant geschlossen – und Thun verliert auf einen Schlag 16 «Gault Millau»-Punkte. Dies bestätigte Koltes der «Berner Zeitung» (kostenpflichtiger Inhalt).

Demnach hätten sie den Mietvertrag «aus familiären Gründen» Ende 2024 gekündigt, berichtet Koltes der Zeitung. Die Führung des Restaurants sei sehr anspruchsvoll gewesen. Zudem sei es zu Unstimmigkeiten mit den Vermietern gekommen.

Streit um Terasse

Zu der Entscheidung habe auch eine geplante Terasse beigetragen, die das Restaurant laut dem preisgekrönten Koch durchaus aufgewertet hätte. Die Vermieter jedoch lehnten den Ausbau ab, «weil er ihnen zu riskant war», so Koltes, der nun als Junior Executive Sous Chef im Hotel Schweizerhof in Bern arbeitet.

«Wir sind Herrn Koltes in allen Teilen entgegengekommen, auch finanziell», sagt Ruedi Schertenleib, dem das Gebäude zusammen mit seiner Frau Claudia gehört. Die Familie übernahm das um 1800 gebaute Haus um die Jahrtausendwende und baute es mit viel Herzblut aus. «Der Bau einer Terrasse hat sich, hinsichtlich Kosten/Nutzen und unter Einhaltung aller Vorschriften, als nicht realisierbar herausgestellt», erklärt Schertenleib seine Sicht der Dinge.

Neues Restaurant eröffnet im November

Mit der Schliessung verliert Thun auf einen Schlag 16 «Gault Millau»-Punkte – und das kulinarisch vielgelobte Berner Oberland ist um eine Top-Adresse ärmer.

Gastronomisch soll es an der Burgstrasse 9 dennoch weitergehen. Etwa Mitte November wird den Besitzern zufolge ein Restaurant Namens Alte Schlosserei eröffnen. Mehr wollen die Besitzer nicht verraten.

Videos aus dem Ressort