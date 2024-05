Tote und Verletzte bei Busunfall in Russland Bei einem Busunfall in St. Petersburg in Russland sind am Freitag mindestens drei Menschen getötet worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur TASS. 12.05.2024

Bei einem Busunfall in St. Petersburg in Russland sind am Freitag mindestens sieben Menschen getötet worden. Mehrere weitere Personen wurden verletzt und mussten teilweise ins Krankenhaus gebracht werden.

Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In St. Petersburg ist ein Linienbus von der Strasse abgekommen und in einen Fluss gestürzt.

Mindestens sieben Menschen sind im Fluss Moika ertrunken.

Der Busfahrer wurde laut Angaben lokaler Medien festgenommen. Er wird von der Polizei verhört. Mehr anzeigen

Ein Video aus einer Überwachungskamera zeigt, wie der Linienbus unkontrolliert durch den Verkehr auf der Bolschaja-Morskaja-Strasse fährt. Auf einer Brücke kollidiert der Bus mit einem entgegenkommenden Auto. Danach durchbricht er ein Brückengeländer und stürzt in den Fluss Moika. In rasender Geschwindigkeit versinkt der Bus in den Wassermassen und füllt sich bis zum Dach mit Wasser.

At least 3 dead, several hospitalized after bus falls into river in St. Petersburg, Russia pic.twitter.com/8jo4ISnpbG — BNO News (@BNONews) May 10, 2024

Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich laut Polizeiangaben rund 20 Fahrgäste in dem Bus befunden haben. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte sprangen mutige Passanten in den Fluss und zogen Menschen vom Dach des Busses aus dem Wasser. Die Retter konnten etwa acht Personen durch die Luke im Dach des Busses ziehen. Mehrere weitere Personen konnten sich von alleine aus dem Bus befreien. Sie wurden von Rettungsbooten aufgenommen.

Der Busfahrer wurde laut Angaben lokaler Medien festgenommen. Er wird von der Polizei verhört. Die mutigen Retter sollen nun eine Auszeichnung vom Präsident von Dagestan für ihren Einsatz erhalten, berichtet die russische Tageszeitung vedomosti.ru.