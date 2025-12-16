  1. Privatkunden
Beliebte Touristenattraktionen Strassenbahn in San Francisco stoppt abrupt – 15 Verletzte

dpa

16.12.2025 - 06:18

Cable Car in San Francisco stoppt abrupt: 15 Verletzte - Gallery
Cable Car in San Francisco stoppt abrupt: 15 Verletzte - Gallery. Mehr als ein Dutzend Menschen werden bei dem abrupten Halt eines Cable Car in San Francisco verletzt.

Mehr als ein Dutzend Menschen werden bei dem abrupten Halt eines Cable Car in San Francisco verletzt.

Bild: Keystone

Cable Car in San Francisco stoppt abrupt: 15 Verletzte - Gallery. Seit über 150 Jahren fahren Cable Cars durch San Francisco. (Archivbild)

Seit über 150 Jahren fahren Cable Cars durch San Francisco. (Archivbild)

Bild: dpa

Cable Car in San Francisco stoppt abrupt: 15 Verletzte - Gallery. Die historischen Strassenbahnen gelten als recht sicher. (Archivbild)

Die historischen Strassenbahnen gelten als recht sicher. (Archivbild)

Bild: dpa

Sie sind eine der beliebtesten Touristenattraktionen von San Francisco und gelten als recht sicher. Doch beim plötzlichen Anhalten einer der berühmten Trambahnen werden viele Passagiere verletzt.

DPA

16.12.2025, 06:18

16.12.2025, 06:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim plötzlichen Stopp einer der berühmten Strassenbahnen in San Francisco sind fünfzehn Menschen verletzt worden.
  • Zwei Personen seien sofort ins Spital gebracht worden, elf weitere hätten sich mit kleineren Beschwerden in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Feuerwehr mit.
  • Die Ursache, die zu dem abrupten Stopp führte, wird noch untersucht.
Mehr anzeigen

Beim plötzlichen Stopp einer der berühmten Strassenbahnen in San Francisco, bekannt als Cable Cars, sind fünfzehn Menschen verletzt worden. Zwei Personen seien sofort ins Spital gebracht worden, elf weitere hätten sich mit kleineren Beschwerden in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Personen mussten nicht behandelt werden. Niemand sei lebensgefährlich verletzt worden, hiess es weiter. Die Unfallursache werde noch untersucht.

Ein Fahrgast erzählte dem «San Francisco Chronicle», dass die Bahn beim Bergauffahren plötzlich angehalten habe. Menschen seien durch die Luft geflogen und hätten geschrien, sagte Willa Meade der Zeitung. 

Top-Touristenattraktion in San Francisco

Das über 150 Jahre alte Strassenbahn-Netz mit drei Linien gehört zu den Top-Touristenattraktionen der Westküstenstadt. Die altertümlichen Bahnen rattern an beweglichen Stahlkabeln durch die hügelige Westküstenmetropole. Sie gelten grundsätzlich als recht sicheres Transportmittel.

Der Antrieb für die Wagen ist ein kilometerlanges Stahlseil, das knapp unter der Strassendecke in einer Spur verläuft und ständig in Bewegung ist. Die Kabel werden in einer zentralen Schaltstelle von einem riesigen Motor angetrieben.

Seit 1964 stehen die Wagen als «National Historic Landmark» unter Denkmalschutz.

