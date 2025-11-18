  1. Privatkunden
«Erfasst den Zeitgeist des Jahres 2025» Dieser Begriff ist laut Cambridge Dictionary das Wort des Jahres

dpa

18.11.2025 - 14:45

Das Wort "parasocial" ist das Wort des Jahres des Cambridge Dictionary.
Das Wort "parasocial" ist das Wort des Jahres des Cambridge Dictionary.
dpa

Mehr als ein Fan-Gefühl: Millionen Menschen fühlen sich Promis oder sogar einer KI so nahe, als wären es Freunde. Die Umschreibung dafür ist jetzt das Wort des Jahres.

DPA

18.11.2025, 14:45

18.11.2025, 15:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die renommierte Wörterbuchreihe Cambridge Dictionary hat das neue Wort des Jahres gekürt.
  • Der Universität zufolge geht der Begriff auf das Jahr 1956 zurück.
  • Es handelt sich dabei um das Wort «parasozial».
Mehr anzeigen

Kennen Sie das Gefühl? Sie lesen ein Buch, schauen einen Film, hören ein Lied – und spüren eine Verbindung zu Hauptperson oder Inhalt? Hier kann es dann aufhören – muss es aber nicht. Es kann der Drang entstehen, dieser Bindung im Internet, in den sozialen Medien Ausdruck zu verleihen oder gar Kontakt aufzunehmen. Es entsteht eine einseitige «parasoziale» Beziehung zu Personen, die man gar nicht kennt.

Die renommierte Wörterbuchreihe Cambridge Dictionary hat «parasocial» jetzt zum Wort des Jahres gekürt. Mittlerweile lassen sich damit auch Beziehungen umschreiben, die jemand zu einer Künstlichen Intelligenz (KI) aufgebaut hat oder zu einer Internetpersönlichkeit, die in der Regel nie erfährt, wer sie denn da genau verehrt.

«Der Aufstieg parasozialer Beziehungen hat Fankultur, Prominenz und – mit KI – die Art und Weise neu definiert, wie gewöhnliche Menschen online interagieren», sagte Simone Schnall, Professorin für experimentelle Sozialpsychologie an der Cambridge-Universität laut Mitteilung. Das führe zu einem Gefühl, denjenigen, zu dem man eine solche Bindung aufbaut, zu kennen und vertrauen zu können. «Dabei ist die Beziehung völlig einseitig.»

Begriff wurde schon vor Jahrzehnten eingeführt

Der Universität zufolge geht der Begriff auf das Jahr 1956 zurück. Die Soziologen Donald Horton und Richard Wohl beobachteten damals, wie Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer parasoziale Beziehungen zu Persönlichkeiten auf dem Bildschirm aufbauten. Beziehungen, die solchen mit echten Familienmitgliedern oder Freunden ähnelten. 

«"Parasocial» erfasst den Zeitgeist des Jahres 2025», sagte Colin McIntosh vom Cambridge Dictionary. «Es ist ein grossartiges Beispiel dafür, wie sich Sprache verändert.» Der einst nur akademische Begriff sei im Mainstream angekommen. «Millionen von Menschen sind in parasoziale Beziehungen verwickelt», sagte er.

Videos aus dem Ressort

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Autos waren bis dato Transportmittel, Spassmaschinen und Statussymbol. Mit dem Elektroauto kommt eine gänzlich neue Funktion dazu: Das E-Fahrzeug wird in Zukunft eine wesentliche Rolle in unserem Energiesystem einnehmen.

24.05.2019

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Eine Freundin kann man sich neuerdings auch ganz einfach digital zulegen. Doch für wen eignet sich die KI-Freundin und was sind die Tücken?

30.11.2023

Fünf Spielehelden und ihre Geheimnisse

Fünf Spielehelden und ihre Geheimnisse

Von der Haarfarbe bis zu Weltrekorden: Wir haben die spannendsten Fakten zu unseren liebsten Spielehelden und -heldinnen gesucht. Hättet ihr gewusst, dass ...

01.05.2021

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Fünf Spielehelden und ihre Geheimnisse

Fünf Spielehelden und ihre Geheimnisse

Mehr Videos

