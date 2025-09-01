  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tessin Campingplatz wegen zwei brennenden Wohnwagen evakuiert

SDA

2.9.2025 - 00:36

Die Kantonspolizei Tessin ermittelt, wie es zum Brand auf dem Campingplatz kam. (Archivbild)
Die Kantonspolizei Tessin ermittelt, wie es zum Brand auf dem Campingplatz kam. (Archivbild)
Bild: Keystone

Rund hundert Personen sind am Montagabend vom Campingplatz in Avegno TI wegen dem Brand zweier Wohnwagen vorübergehend evakuiert worden. 

Keystone-SDA

02.09.2025, 00:36

02.09.2025, 05:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rund hundert Personen sind am Montagabend vom Campingplatz in Avegno TI wegen dem Brand zweier Wohnwagen vorübergehend evakuiert worden.
  • Zwei Personen wurden wegen einer leichten Rauchvergiftung ärztlich untersucht, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.
Mehr anzeigen

Zwei Personen wurden wegen einer leichten Rauchvergiftung ärztlich untersucht, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer kurz vor 22.30 Uhr zuerst in einem Wohnwagen ausgebrochen, schrieb die Kantonspolizei Tessin in einer Mitteilung nach Mitternacht. Innerhalb kürzester Zeit habe sich der Brand auf einen zweiten Wohnwagen ausgeweitet.

Die Personen auf dem Campingplatz wurden laut der Polizei vorsichtshalber evakuiert. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, bevor er auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude übergriff. Die Arbeiten zur Sicherung des Geländes dauerten demnach noch an. Die Ursache des Brandes werde ermittelt.

Meistgelesen

Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen
«Trump muss weg»: Zahlreiche Proteste am Labor Day +++ Kennedy «gefährdet Gesundheit aller Amerikaner»
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Schwere Gewitter über Zürich und der Zentralschweiz +++ Sturm weht Dach von Schulhaus
Schlimme Bilder von Schweizer Masthühnern sind gängige Praxis

Mehr zum Thema

Campingplatz in Winterthur. Brand zerstört Bungalows und Wohnwagen

Campingplatz in WinterthurBrand zerstört Bungalows und Wohnwagen

Brand, Feuer. 70-Jährige bei Brand eines Bungalows in Estavayer-le-Lac verletzt

Brand, Feuer70-Jährige bei Brand eines Bungalows in Estavayer-le-Lac verletzt