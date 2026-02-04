  1. Privatkunden
Unwetter legt Küstenregion lahm Frachter bleibt an Karibikküste im Sand stecken

Christian Thumshirn

4.2.2026

Unwetter legt Küstenregion lahm – Cargo-Schiff strandet an Panamas Karibikküste

Unwetter legt Küstenregion lahm – Cargo-Schiff strandet an Panamas Karibikküste

Mindestens zwei Frachtschiffe sind vor Panamas Küste auf Grund gelaufen. Einer der riesigen Carrier liegt direkt am Strand von María Chiquita. Jetzt stellt sich die entscheidende Frage: Wie bekommt man einen solchen Koloss wieder flott?

04.02.2026

Mindestens zwei Frachtschiffe sind vor Panamas Küste auf Grund gelaufen. Einer der riesigen Carrier liegt direkt am Strand von María Chiquita. Jetzt stellt sich die entscheidende Frage: Wie bekommt man einen solchen Koloss wieder flott?

Christian Thumshirn

04.02.2026, 20:22

04.02.2026, 20:33

Heftige Stürme haben Panamas Karibikküste erfasst: Orkanartige Winde, hoher Wellengang und Starkregen sorgten in der Provinz Colón für Chaos. Flüsse traten über die Ufer, Dächer wurden abgedeckt, der Schiffsverkehr teils lahmgelegt. Die Behörden riefen wegen der anhaltend extremen Wetterlage eine Wetterwarnung aus.

Frachtschiffe auf Grund gelaufen

Besonders dramatisch: Mindestens zwei Frachtschiffe liefen auf Grund. Einer der riesigen Carrier strandete direkt am Strand von María Chiquita.

Wie gefährlich ist die Lage – und vor allem: Wie bekommt man solche schwimmenden Kolosse wieder frei? – Genau dieser Frage geht blue News im Video nach.

