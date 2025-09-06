  1. Privatkunden
Schutzpatron des Internets «Cyberapostel» Carlo Acutis wird erster Heiliger der Gen Y

SDA

6.9.2025 - 09:12

2020 wurde Carlo Acutis bereits seliggesprochen. (Archivbild)
2020 wurde Carlo Acutis bereits seliggesprochen. (Archivbild)
Gregorio Borgia/AP/dpa

Der als «Cyberapostel» bekannte und 2006 verstorbene italienische Jugendliche Carlo Acutis wird am Sonntag heiliggesprochen. Für Papst Leo XIV. ist es die erste Zeremonie dieser Art.

Keystone-SDA

06.09.2025, 09:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Carlo Acutis, ein italienischer Jugendlicher mit starkem Online-Engagement für den katholischen Glauben, wird als erster Heiliger der Generation Y am 7. September von Papst Leo XIV. heiliggesprochen.
  • Der 2006 verstorbene «Cyberapostel» erlangte Bekanntheit durch eine digitale Ausstellung über Wunder und gilt als Vorbild für junge Gläubige weltweit.
  • Die Zeremonie in Rom wird von tausenden Pilgern besucht.
Mehr anzeigen

Der «Influencer Gottes» wird erster katholischer Heiliger aus der Gen Y. Wegen seiner Hingabe, den katholischen Glauben online zu verbreiten, wird der auch «Cyberapostel» genannte italienische Jugendliche Carlo Acutis (1991-2006) als erster Vertreter der Millennial-Generation heiliggesprochen.

Die Heiligsprechung des internetaffinen und tiefgläubigen im Alter von 15 Jahren an Leukämie verstorbenen Jugendlichen wird am Sonntag um 10 Uhr von Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom zelebriert.

Neben Acutis soll am 7. September auch der italienische Student Pier Giorgio Frassati heiliggesprochen werden. Er lebte von 1901 bis 1925 und war für sein soziales Engagement bekannt.

Für Papst Leo ist es die erste Heiligsprechung seit seiner Wahl im Mai. Auf dem Petersplatz werden tausende Teilnehmer erwartet. Allein aus der Stadt Assisi reisen rund 800 Menschen mit einem Sonderzug an. Bereits vor der Zeremonie wurde an der Fassade des Petersdoms ein grosser Wandbehang mit einem Foto des künftigen Heiligen angebracht.

Es wird zudem erwartet, dass die Zeremonie am Sonntag auch in Assisi selbst auf Grossbildschirmen von zahlreichen Pilgern verfolgt wird: In der zentralitalienischen Stadt wurde Carlo Acutis beigesetzt. Sein in einem Sarg mit Glasfenster aufgebahrter Leichnam – in Jeans, Sweatshirt und Nike-Turnschuhen – ist ein beliebtes Ziel katholischer Pilger.

Acutis brachte sich selbst das Programmieren bei

Acutis wurde 1991 in London als Sohn italienischer Eltern geboren. Er wuchs in der norditalienischen Stadt Mailand auf, wo er täglich die Messe besuchte und sich für von Mobbing betroffene Kinder und Obdachlose engagierte.

Der Computer-Fan brachte sich selbst das Programmieren bei und verbreitete seinen Glauben mit technischen Mitteln – etwa durch eine digitale Ausstellung über Wunder. Seine Heiligsprechung war ursprünglich für April vorgesehen, wurde aber nach dem Tod von Leos Vorgänger, Papst Franziskus, verschoben.

Bereits 2020 war Acutis selig gesprochen worden. Grund dafür war die angeblich durch seine posthume Fürsprache erfolgte Wunderheilung eines brasilianischen Jungen, der an einer Bauchspeicheldrüsenkrankheit litt.

Nachdem ihm ein zweites Wunder bescheinigt wurde, genehmigte Papst Franziskus Anfang des Jahres Acutis' Heiligsprechung. Bei dem zweiten Wunder handelte es sich demnach um die Heilung einer Schwerverletzten im Jahr 2022, deren Mutter am Grab des Jungen gebetet hatte.

Bischof von Assisi: «Welt braucht positive Vorbilder»

Der Bischof von Assisi, Domenico Sorrentino, rief junge Menschen am Freitag dazu auf, Acutis' Beispiel zu folgen. Die Welt brauche heute «mehr denn je positive Vorbilder, beispielhafte Lebensgeschichten, die unseren jungen Menschen helfen können, sich nicht von entmutigenden Bildern, gewalttätigen Vorbildern und flüchtigen Modeerscheinungen leiten zu lassen», erklärte er in einer von der Diözese veröffentlichten Stellungnahme.

Acutis' Gabe bestand aus der Sicht seiner Mutter Antonia Salzano darin zu erkennen, dass «jeder Mensch einzigartig» sei. «Wie Carlo zu sagen pflegte: Jeder Mensch ist ein Original und keine Kopie.»

An einem Strand von Málaga spielt sich mitten am Tag eine Szene ab, die kaum noch jemanden überrascht: Vor den Augen von Badegästen wird offen eine Drogenladung angelandet – und niemand greift ein.

05.09.2025

Von 30 bis zu 600 Dollar kann eine Rechnung an ihren Ehemann DJ im Monat kosten. Jess, die Ehefrau von DJ, stellt mit diesem Video eine Methode für ein harmonisches Eheleben vor.

05.09.2025

Berlin, 04.09.2025: Auto fährt in Kindergruppe: Ein Auto ist in Berlin-Wedding in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat dabei laut Feuerwehr deren Betreuerin schwer verletzt. Drei Kinder seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Insgesamt hätten Rettungskräfte 19 Menschen nach dem Unfall auf der Seestrasse, Ecke Nordufer untersucht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam das Auto von der Strasse ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen. Zu den Hintergründen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 44 Kräften am Unfallort.

04.09.2025

