Peking kontrolliert die Schlafzimmer China geht der Nachwuchs aus – jetzt werden Kondome besteuert

SDA

18.12.2025 - 23:34

Besorgniserregender Trend in China: «Niemand will noch Kinder haben.» Jetzt steuert die Regierung dagegen - und macht Kondome teurer.
Besorgniserregender Trend in China: «Niemand will noch Kinder haben.» Jetzt steuert die Regierung dagegen - und macht Kondome teurer.
KEYSTONE

Weil die Babys fehlen, macht Peking die Verhütung teurer. Ab 2026 werden Kondome besteuert: Die Massnahme entfacht Spott, Sorge und eine Debatte über die Grenzen staatlicher Familienplanung.

Andreas Fischer

18.12.2025, 23:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab Januar gilt in China auch für Verhütungsmittel eine Mehrwertsteuer.
  • Der Schritt fällt in eine Phase sinkender Geburtenzahlen - und wird kontrovers diskutiert.
  • Trotz finanzieller Anreize bleibt die Geburtenrate niedrig, während Berichte über staatliche Datenerhebungen zu Menstruation und Familienplanung Sorgen vor wachsendem Druck auf Frauen schüren.
Mehr anzeigen

China sucht nach Wegen aus der demografischen Krise. Sinkende Geburtenzahlen, eine rapide alternde Gesellschaft und erstmals seit Jahrzehnten eine schrumpfende Bevölkerung setzen die Führung in Peking unter Druck. Nun sorgt eine neue Massnahme für Aufsehen – und Spott: Ab dem 1. Januar 2026 unterliegen Verhütungsmittel erstmals der Mehrwertsteuer.

Kondome, bislang steuerbefreit, werden künftig mit dem regulären Satz von 13 Prozent belegt. Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der die Kommunistische Partei alles daransetzt, die Geburtenrate zu erhöhen. Entsprechend kontrovers wird der Schritt diskutiert – als Signal, als Symbolpolitik oder gar als staatlicher Eingriff ins Privatleben.

Dabei ist die finanzielle Wirkung überschaubar. Ein Päckchen Kondome kostet in China meist zwischen 40 und 60 Yuan (4.50 bis 6.70 Franken), die Antibabypille zwischen 50 und 130 Yuan (5.60 bis 14.60 Franken) pro Monat.

Massnahmen sorgen für Spott

Ökonomen und Demografen gehen nicht davon aus, dass ein Steueraufschlag das Verhalten von Paaren messbar verändert. «Diese Massnahme wird kaum Einfluss auf die Fertilitätsrate haben», sagt der unabhängige Demograf He Yafu aus Guangdong im «Guardian». Sie sei vielmehr Ausdruck eines politischen Kurswechsels: Weg von der jahrzehntelangen Kontrolle von Geburten, hin zu ihrer aktiven Förderung.

Doch genau dieser Kurswechsel sorgt für Unbehagen. In sozialen Netzwerken fragen Nutzer ironisch, «welcher Experte» auf die Idee gekommen sei, ausgerechnet Verhütung zu verteuern. Andere warnen, höhere Kosten könnten die Intimsphäre von Paaren belasten oder Beziehungen schaden. Wieder andere verweisen auf aus ihrer Sicht viel grundlegendere Probleme: niedrige Einkommen, wenig Urlaub, hohe Wohnkosten. Statt an «unnützen Stellschrauben» zu drehen, solle der Staat dort ansetzen.

Zankapfel Taiwan. Die neue Eiszeit zwischen Tokio und Peking

Zankapfel TaiwanDie neue Eiszeit zwischen Tokio und Peking

Tatsächlich haben finanzielle Anreize bislang kaum gewirkt. Zwar stellte die Regierung in diesem Jahr umgerechnet rund 10 Milliarden Franken für das erste landesweite Kinderbetreuungsprogramm bereit – mit jährlichen Zuschüssen von 3600 Yuan (400 Franken) für Kinder unter drei Jahren. Zudem sollen künftig alle Kosten rund um die Geburt von der staatlichen Krankenversicherung übernommen werden.

Doch der Effekt bleibt gering: 2024 lag die Geburtenrate bei 6,77 pro 1000 Einwohner – leicht höher als im Vorjahr, aber weit unter historischen Werten. Gleichzeitig steigt die Sterberate, die Bevölkerung schrumpft seit mindestens drei Jahren.

Regierung fragt Menstruationszyklus ab

In diesem Kontext wächst die Sorge, dass der Staat neben Anreizen zunehmend zu Druckmitteln greift. Berichte über Anrufe von lokalen Behörden bei Frauen, die nach Menstruationszyklen und Familienplanung fragen, haben die Debatte weiter angeheizt.

In einer Region der südwestlichen Provinz Yunnan mussten Frauen zuletzt sogar das Datum ihrer letzten Periode melden. Die Behörden rechtfertigten dies mit dem Ziel, Schwangere besser erfassen zu können. In sozialen Medien löste das Empörung aus. Ein Nutzer sprach von «Massen-Zucht», berichtet der «Guardian».

Soziologen sehen in der Kondomsteuer vor allem ein politisches Signal. Yun Zhou von der University of Michigan sagt, die Massnahme werde Entscheidungen kaum verändern, zeige aber deutlich, «welches Familienverhalten der Staat für wünschenswert hält». Sollten Verhütungsmittel tatsächlich schwerer zugänglich werden, träfen die negativen Folgen vor allem Frauen – insbesondere sozial Benachteiligte.

Dabei ist der Hintergrund der Politik klar: China hat seine Ein-Kind-Politik Mitte der 2010er-Jahre aufgegeben, 2016 zwei Kinder erlaubt, seit 2021 sogar drei. Provinzen experimentieren mit IVF-Rabatten, Geldprämien und Extra-Urlaubstagen für frisch Vermählte. Doch gegen hohe Lebenshaltungskosten, teure Wohnungen, Bildungsdruck und unsichere Jobs kommen all diese Massnahmen kaum an.

Mit Agenturmaterial.

Hier flüchtet die Geliebte aus dem Fenster im 10. Stock

Hier flüchtet die Geliebte aus dem Fenster im 10. Stock

Ein virales Video aus China zeigt eine dramatische Szene: Eine Frau klettert in schwindelerregender Höhe an der Fassade eines Hochhauses entlang. Es soll sich dabei um die Affäre eines Ehemannes gehandelt haben.

09.12.2025

