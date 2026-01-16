China will riesigen Weltraum-Flugzeugträger bauen

Sci-Fi wird WirklichkeitChina will riesigen Weltraum-Flugzeugträger bauen
Maximilian Haase
16.1.2026
Was sonst nur in Sci-Fi-Szenarien vorkommt, soll in China Realität werden: Als erste Nation will man einen fliegenden Weltraum-Flugzeugträger bauen. Verwirklicht werden soll das gigantische Projekt bis 2040.
Was klingt, als sei es einer Sci-Fi-Story entsprungen, will China in den kommenden Jahren Realität werden lassen: Ein geplanter riesiger Weltraum-Flugzeugträger soll bis 2040 tatsächlich gebaut werden, wie das chinesische Staatsfernsehen CCTV nun laut der südkoreanischen Zeitung «The Chosun Daily» bestätigte.
Schon 2017 hatte das staatliche Rüstungsunternehmen Aviation Industry Corporation of China (AVIC) das sogenannte «Nantianmen»-Projekt (übersetzt: «südliches Himmelstor») vorgestellt, in dessen Zentrum das Mutterschiff «Luanniao» steht. Nun soll es von der Planungs- in die Umsetzungsphase gehen.
Gigantische Ausmasse
Als erster fliegender Flugzeugträger überhaupt soll das nach einem mythischen Vogel benannte Schiff Kampfjets, Drohnen und andere Luft- und Raumfahrzeuge aufnehmen. Seine Ausmasse sind gigantisch: 242 Meter Länge, 684 Meter Breite und ein Gewicht von bis zu 120'000 Tonnen.
🇨🇳Chinese State Media confirms the existence of the “NanTianMen Project”, a project that aimed to send a 120,000 ton class Orbital Strike Carrier into lower space orbit, capable of carrying 88 “White Emperor” Space fighters by 2040.pic.twitter.com/pmYdvQxnyq
Kern der Bewaffnung sollen unbemannte Systeme sein: Auf dem Mutterschiff ist Platz für 88 Luftfahrzeuge vom Typ «Xuan Nü», die Hyperschallraketen tragen und hochpräzise im All manövrieren können. Der Start aus grosser Höhe spart Treibstoff und erleichtert den Übergang in den Orbit. Dort wären die Systeme schwerer zu entdecken, zudem erlaubt die dünnere Luft höhere Geschwindigkeiten und kürzere Anflugzeiten.
Weitere Projekte könnten eingebunden werden
In den vergangenen Jahren stellte China laut «The Chosun Daily» mehrere Konzepte vor, die in das System eingebunden werden könnten. 2024 tauchte erstmals ein Modell des Stealth-Jets «Baidi» auf, auch bekannt als «Weisser Kaiser». Das Flugzeug ist für Einsätze in extremen Höhen vorgesehen.
Ein weiteres Projekt trägt den Namen «Zihuo», übersetzt «violettes Feuer». Dabei handelt es sich um ein VTOL-Luftfahrzeug, das senkrecht starten und landen kann, bis zu 800 km/h erreichen soll und sowohl bemannt als auch autonom für Aufklärungsmissionen gedacht ist.
Videos zeigen möglichen Einsatz
Nach Angaben von CCTV soll die «Luanniao» bis 2040 fertiggestellt werden. In sozialen Medien kursieren bereits computergenerierte Videos, die einen möglichen Einsatz zeigen. Ob aus der Vision tatsächlich ein einsatzfähiges System wird, bleibt offen. Tatsächlich wäre ein solches Projekt Neuland: Bislang hat kein Staat offiziell Waffen im All stationiert.
Der chinesische Militärexperte Wang Mingzhi bezeichnete «Nantianmen» in der chinesischsprachigen Tageszeitung «Lianhe Zaobao» aus Singapur als innovativ und zukunftsweisend. Das Projekt basiere auf Ideen der Science-Fiction, doch die Frage sei nicht ob, sondern wann die entsprechenden Technologien realisiert würden.
Es scheint, als könnte die erfolgreiche chinesische Sci-Fi à la «Die drei Sonnen» in nicht allzu ferner Zukunft von der Wirklichkeit des Landes eingeholt werden.
