Chinesischer Arbeiter pinkelt in Biercontainer In den sozialen Medien kursiert ein Video von einem Arbeiter der chinesischen Brauerei Tsingtao, der in einen Container mit Malz uriniert. Daraufhin ist der Aktienkurs des Konzerns abgesackt. 26.10.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die chinesische Brauerei wird von einem Hygiene-Skandal heimgesucht.

In einem Video auf den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie ein Arbeiter in einen Container mit Malz uriniert.

Nach Veröffentlichung des Videos ist der Aktienkurs der Tsingtao Brewery Group abgesackt. Mehr anzeigen

Tsingtao ist die zweitgrösste Brauerei Chinas und exportiert ihr Bier in über 100 Länder. Die Traditionsbrauerei sieht sich nun mit einem Hygiene-Skandal konfrontiert: In den sozialen Medien sind Aufnahmen von einem Arbeiter aufgetaucht, der in einen Container mit Malz uriniert.

Die Tsingtao Brewery Group hat den Vorfall, der sich in der Stadt Pingdu in der östlichen Provinz Shandong abgespielt hat, gegenüber internationalen Medien bestätigt. Die betroffene Ladung sei versiegelt und nicht in Produktion gelangt. Ob es sich bei dem Pinkler um einen Angestellten der Firma oder einen externen Arbeiter handelt, ist bislang unklar.

Aktienkurs bricht ein

In den sozialen Medien bringen zahlreiche User*innen ihren Ekel zum Ausdruck. Für das Unternehmen hat die schlechte Werbung ernsthafte Konsequenzen: Der Aktienkurse der Tsingtao Brewery Group ist in den vergangenen Tagen abgesackt.

Am Montag gab es ein Minus von 7,5 Prozentpunkten. Der Konzern versichert hingegen, man nehme die Qualität seines Produktes sehr ernst. Konsument*innen hätten keinen Grund zur Sorge.