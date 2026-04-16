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Parallelen zum Fall Collien Fernandes Christian Ulmens gestoppte Serie löst grossen Wirbel aus

Lea Oetiker

16.4.2026

Christian Ulmen.
Christian Ulmen.
Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images

Christian Ulmen steht erneut in der Kritik: Ein Bericht der «Zeit» legt nahe, dass seine unveröffentlichte Serie The Au Pair frappierende Parallelen zu den Missbrauchsvorwürfen seiner Ex-Partnerin Collien Fernandes aufweist.

Lea Oetiker

16.04.2026, 09:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Bericht der «Zeit» bringt Christian Ulmen mit seiner unveröffentlichten Serie «The Au Pair» in die Kritik.
  • Der Inhalt soll Parallelen zu Vorwürfen seiner Ex-Partnerin Collien Fernandes aufweisen.
  • Produktionsfirma, Streamingdienst und Agentur haben sich inzwischen von Ulmen distanziert.
Mehr anzeigen

Ein Recherchebericht der «Zeit» rückt Christian Ulmen erneut ins Rampenlicht: In seiner bislang unveröffentlichten Serie «The Au Pair», die im vergangenen Herbst auf Mallorca produziert wurde, sollen sich laut dem Magazin auffällige Bezüge zu den Vorwürfen seiner Ex-Partnerin Collien Fernandes finden.

Die Produktion mit dem Arbeitstitel The Au Pair, die im Herbst 2025 auf Mallorca für den Streamingdienst Joyn gedreht wurde, liegt derzeit auf Eis.

Laut der «Zeit», der sechs von acht Drehbüchern vorliegen, schildert die Handlung unter anderem, wie eine Figur intime Aufnahmen seiner Partnerin ohne deren Wissen veröffentlicht und sich an den Reaktionen anderer Männer ergötzt. Das Magazin berichtet, dass die Serie «ausgesprochen viel von Sex und perversen Fantasien» handelt.

Fernandes wirft Ulmen vor, Anfang 2024 falsche Social-Media-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografisches Material verbreitet zu haben. Ulmens Anwalt Christian Schertz bezeichnete die bisherige Berichterstattung dazu als rechtswidrig und leitete juristische Schritte ein.

Innerhalb der Filmbranche zeigt der Fall bereits Folgen: Die Produktionsfirma Pyjama Pictures distanzierte sich öffentlich von Ulmen und bekundete Solidarität mit Fernandes, Joyn nahm die Erfolgsserie «Jerks» aus dem Programm, und Ulmens Künstleragentur strich ihn von ihrer Liste. 

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