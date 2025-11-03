  1. Privatkunden
Sie soll Entführung geplant haben Steakhaus-Erbin Christina Block darf ihre Kinder nicht mehr sehen

dpa

3.11.2025 - 17:37

Christina Block hat das Sorgerecht für ihre Kinder vor Gericht verloren.
Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

Der Fall schlägt in Deutschland Wellen:  Christina Block soll die Entführung ihrer Kinder beauftragt haben. Nun verliert sie das Sorgerecht und darf die Kinder auch nicht mehr sehen. Die Steakhaus-Erbin ist erschüttert.

,

DPA, Andreas Fischer

03.11.2025, 17:37

03.11.2025, 17:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Tochter des Steakhaus-Ketten-Gründers Eugen Block steht seit Juli in Hamburg vor Gericht.
  • Sie soll während eines Sorgerechtsstreits den Auftrag erteilt zu haben, ihre Kinder in der Silvesternacht 2023/24 aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark zu entführen. 
  • Unterdessen hat ihr die dänische Justiz weiterhin der Kontakt zu ihren beiden minderjährigen Kindern untersagt. Der Vater der Kinder hat auch das alleinige Sorgerecht.
Während sie in Deutschland seit Monaten wegen der geplanten Entführung ihrer Kinder vor Gericht steht, ist Steakhaus-Erbin Christina Block erschüttert von einem Urteil aus Dänemark. Das Vestre Landsret (Westliches Landesgericht Dänemark) hat ihr den Kontakt zu ihren Kindern untersagt. 

Die Hamburger Unternehmerin verliert das elterliche Sorgerecht. Ihr wird von der dänischen Justiz der Umgang mir ihren beiden minderjährigen Kindern untersagt. Die Kinder seien schwer traumatisiert, hiess es von Seiten des Gerichts, wie «Bild» berichtet. Sie hätten deutlich und wiederholt erklärt, dass keinen Kontakt zu ihrer Mutter zu wünschen.

Als Tochter des Gründers der gleichnamigen Steak-House-Kette «Block House» ist Christina Block in Deutschland sehr prominent. Über den jahrelangen Sorgerechtsstreit wurde umfangreich im Boulevard berichtet.

Darum geht es im Entführungsprozess Christina Block

  • Laut Anklage soll Block den Auftrag zur Entführung ihrer Kinder zusammen mit einem 63-jährigen Deutschen erteilt haben.
  • Der Fall lief laut Anklage so ab: In der Silvesternacht 2023/24 lauerten mehrere Männer Hensel und den beiden Kindern in Süddänemark auf. Die Täter hätten Hensel zusammengeschlagen und die damals 10 und 13 Jahre alten Kinder in ein Auto gezerrt.
  • Die Anklage lautet auf gemeinschaftliche schwere Entziehung von Minderjährigen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung.
  • Der Mutter wird zudem schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.
Das Berufungsgericht in Viborg bestätigte nach Angaben der beiden Konfliktparteien das Urteil einer Vorinstanz. Damit behält Blocks Ex-Mann Stephan Hensel das alleinige Sorgerecht für die beiden bei ihm lebenden minderjährigen Kinder. Christina Block hingegen darf keinen Umgang oder andere Formen des Kontakts mit ihnen haben.

Christina Block zeigte sich erschüttert von dem Urteil. «Ich hatte gehofft, dass mir das dänische Gericht zumindest ein Umgangsrecht mit meinen Kindern einräumt – in der nie versiegenden Hoffnung, sie endlich wiedersehen zu dürfen», erklärte die 52-Jährige in einer Stellungnahme, die der dpa vorliegt. 

Seit mehr als vier Jahren habe sie keinen persönlichen Kontakt zu ihren drei Kindern – dabei zählte sie neben den beiden Minderjährigen auch eine volljährige Tochter dazu. Es sei eine «unerträgliche Situation», so Block. 

Alleiniges Sorgerecht beim Vater

Das Familiengericht in Sønderborg hatte Hensel vor einem halben Jahr das alleinige elterliche Sorgerecht für den elfjährigen Sohn und die inzwischen 15 Jahre alte Tochter zugesprochen. Das Gericht entzog der Mutter damals auch das Umgangsrecht.

Block hatte gehofft, dass das Berufungsgericht vor der Entscheidung ein familienpsychologisches Gutachten verfügt. «Ein solches Gutachten hätte die Situation, in der meine Kinder beim Vater leben, endlich fachlich beleuchten und objektiv bewerten können.»  Das Gericht lehnte den Antrag ab, weil es den Kindern nicht mehr schaden würde.

Mutter soll Auftrag erteilt haben. Promi-Prozess um Entführung der Block-Kinder

Hensel betonte auf dpa-Nachfrage, dass bereits die Vorinstanz entschieden habe, dass keine Entfremdung stattgefunden habe. Die Kinder wollten aus eigenen Stücken bei ihm leben. Dies sei dem Verhalten von Block geschuldet, sagte er.

Block will juristisch gegen Entscheidung vorgehen

Block kündigte an, nicht aufgeben und in Dänemark in die nächste Instanz gehen zu wollen. Notfalls werde sie den Fall auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen. «Jedes Kind und jeder Elternteil hat ein Menschenrecht auf Umgang miteinander», erklärte sie. 

Potenziell gibt es noch eine höhere Instanz in Dänemark, das Oberste Gericht in Kopenhagen. Dies lässt jedoch in der Regel nur sehr aussergewöhnliche Fälle zur erneuten rechtlichen Prüfung zu.

Prozess wegen mutmasslicher Kindesentführung

Christina Block äussert sich vor Gericht zu Tagebucheinträgen - und wirft mehr Fragen auf als sie Antworten liefert.

03.11.2025

