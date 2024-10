Der Rückruf betrifft nicht nur die Coca-Cola, sondern auch Fanta, Sprite und MezzoMix. Symbolbild: Jonas Walzberg/dpa

Coca-Cola hat in Österreich nach Angaben des Wiener Marktamts 28 Millionen Halbliterflaschen diverser Limonadenprodukte vorsorglich zurückgerufen. Es sei die grösste Rückrufaktion im Land seit mindestens 25 Jahren, sagte der Sprecher des Marktamts, Alexander Hengl.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Coca Cola ruft in Österreich 26 Millionen Flaschen aus dem Verkehr zurück.

Betroffen sind die Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix.

Aufgrund eines technischen Fehlers in der Produktion können sich kleine Metallstücke in den Flaschen befinden. Mehr anzeigen

Die Coca-Cola HBC Austria GmbH hatte mitgeteilt, aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes sollten die Verbraucher «0,5-Liter PET Limonadenprodukte der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix» mit Haltbarkeitsdatum zwischen 04.02.2025 und 12.04.2025 wieder zurückgeben.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einer sehr begrenzten Anzahl dieser Flaschen aufgrund eines technischen Fehlers in der Produktion kleine Metallstücke befinden könnten, hiess es vom Unternehmen.

Rückruf kann Wochen dauern

Coca-Cola verwies ausserdem darauf, dass wohl nicht die gesamte Charge aus dem betreffenden Zeitraum in den Verkauf gekommen sei. Viele Flaschen könnten sich auch noch im Unternehmen oder in den Lagern des Handels befinden, sagte ein Sprecher.

Das Marktamt in Wien sei mit seinen 80 Kontrolleuren bereits dabei zu überwachen, ob der Handel die Flaschen auch aus den Regalen nehme, sagte Hengl. Was mit den Flaschen und ihrem Inhalt nach Ende der Aktion passiere, sei noch ungewiss, so der Sprecher weiter. Er rechnet damit, dass das Rückruf-Projekt erst in einigen Wochen abgeschlossen ist.

SDA