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Digitale sexualisierte Gewalt Collien Fernandes unterbricht «Traumschiff»-Dreharbeiten, um Aufklärungsarbeit zu leisten

Jan-Niklas Jäger

24.3.2026

Collien Fernandes hat eine Debatte zum Thema digitale sexualisierte Gewalt losgetreten.
Collien Fernandes hat eine Debatte zum Thema digitale sexualisierte Gewalt losgetreten.
Bild: IMAGO/Horst Galuschka

Collien Fernandes setzt sich weiter gegen digitale sexualisierte Gewalt ein. Um das Thema mit deutschen Politikerinnen zu besprechen, unterbricht sie nun ihre Arbeit am «Traumschiff»-Set.

Jan-Niklas Jäger

24.03.2026, 21:37

24.03.2026, 21:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Collien Fernandes verlässt die Dreharbeiten an der ZDF-Serie «Das Traumschiff».
  • Die Schauspielerin und Moderatorin wird sich stattdessen mit deutschen Politkerinnen treffen, um mit ihnen mögliche Änderungen der deutschen Gesetzgebung beim Thema digitale sexualisierte Gewalt zu besprechen.
  • Fernandes hat schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erhoben. Der streitet ab. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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Noch bis Mitte April laufen in Südostasien die Dreharbeiten für den ZDF-Dauerbrenner «Das Traumschiff». Ab sofort nicht mehr mit an Bord: Collien Fernandes. Gegenüber «t-online» bestätigte die Schauspielerin und Moderatorin, dass sie, wenn das Schiff den Hafen von Hongkong in ein paar Tagen verlässt, fehlen werde.

Hintergrund für die vorzeitige Abreise der 44-Jährigen sind ihre im «Spiegel» veröffentlichten Vorwürfe gegen Ex-Mann Christian Ulmen, bei denen es unter anderem um Identitätsdiebstahl, Körperverletzung, Bedrohung und psychische Gewalt geht. Fernandes hat gegen den 50-Jährigen Anzeige erstattet.

Treffen mit Politikerinnen geplant

Ulmens Anwalt erklärte die Berichterstattung als «aus mehreren Gründen rechtswidrig». Man prüfe rechtliche Schritte gegen den «Spiegel». Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

«Kam sehr unter die Räder». Collien Fernandes meldet sich mit emotionalen Worten zurück

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Gegenüber «t-online» gab Fernandes an, sie verlasse die «Traumschiff»-Dreharbeiten, «um Politikerinnen zu treffen und mit ihnen über den mangelnden gesetzlichen Schutz hinsichtlich digitaler Gewalt zu sprechen».

Collien Fernandes ist seit 2021 Teil des Casts von «Das Traumschiff», wo sie Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado verkörpert. Die Produktion der neuen Folgen der Serie, deren erste Episode 1981 ausgestrahlt wurde, ist von der neuen Entwicklung nicht gefährdet.

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