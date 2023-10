Crewmitglied geht über Bord – «Aida Perla» dreht zur Suche ab

Am Sonntagmorgen ist ein Crewmitglied der Aida Perla über Bord gegangen. Die Suche vor der Küste Englands läuft. Archivbild: Aida Cruises/dpa-tmn

Vom Kreuzfahrtschiff Aida Perla ist am Sonntagmorgen im Ärmelkanal ein Mensch über Bord gegangen. Die Suche nach der vermissten Person läuft auf Hochtouren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Weg durch den Ärmelkanal ist ein Crewmitglied des Kreuzfahrtschiffs Aida Perla über Bord gemeldet worden.

Das Schiff hat gewendet, um nach der vermissten Person zu suchen.

Ein Helikopter und mehrere Schiffe der britischen Seenotrettungsorganisation beteiligen sich an der Rettungsaktion.

Die Überlebenschance für die vermisste Person sinkt minütlich: Die Wassertemperatur im Ärmelkanal beträgt 14 Grad Celsius. Mehr anzeigen

Auf dem Weg durch den Ärmelkanal ist am Sonntagmorgen eine Person von Bord des Kreuzfahrtschiffs Aida Perla gegangen. Eine Aida-Sprecherin bestätigte RTL den Vorfall. Demnach wurde vom Kapitän des Schiffs der Alarm «Mann über Bord» gegeben. Bei der vermissten Person handelt es sich um ein Crewmitglied der Aida Perla.

Nach RTL-Informationen hat der Kapitän das Schiff gegen 10 Uhr deutscher Zeit gewendet, um an den Ort zurückzukehren, an dem der Mann vermutet wird. Eine Sprecherin des Aida-Konzerns erklärte: «Der Kapitän und die Crew von Aida Perla haben umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmassnahmen eingeleitet. Die Suche an Bord bestätigte, dass ein männliches Crewmitglied vermisst wird. Das Schiff wurde sofort gestoppt und ist zur Stelle zurückgefahren, wo der Vorfall angenommen wurde, um sich an der Suche zu beteiligen. Die Suche nach der vermissten Person dauert an.»

Kaum Überlebenschancen für vermisste Person

Derzeit beteiligen sich ein Helikopter und mehrere Schiffe der britischen Seenotrettungsorganisation Royal National Lifeboat Institution an der Suche nach der vermissten Person.

Das Kreuzfahrtschiff befand sich auf dem Weg von Hamburg in die Dominikanische Republik. Die Wassertemperatur beträgt im Ärmelkanal derzeit gerade einmal 14 Grad Celsius.