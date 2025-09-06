Vater schiesst auf Vogel – und tötet versehentlich Tochter

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Zutiefst erschütternd» Vater schiesst auf Vogel – und tötet versehentlich Tochter

ai-scrape

6.9.2025 - 22:28

Ein Vater aus Illinois hat einen Vogel erschossen – und dabei auch seine eigene Tochter tödlich getroffen.
Ein Vater aus Illinois hat einen Vogel erschossen – und dabei auch seine eigene Tochter tödlich getroffen.
Symbolbild: IMAGO/Depositphotos

Ein Vater aus Illinois will einen Bussard abschiessen. Die Kugel trifft jedoch nicht nur den Vogel, sondern auch seine 14-jährige Tochter. Das Mädchen stirbt, der Vater wird angeklagt.

Philipp Fischer

06.09.2025, 22:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Vater aus Illinois will in einem Haus einen Vogel erschiessen.
  • Er trifft das Tier, die Kugel durchschlägt danach ein Fenster des Gebäudes.
  • Vor dem Haus trifft sie die Tochter des Vaters tödlich.
Mehr anzeigen

Ein Vater aus Waterloo, Illinois, hat bei einem tragischen Unfall seine eigene Tochter erschossen. Der 34-Jährige wollte mit einer Handfeuerwaffe einen Vogel erschiessen, der in ein Backsteingebäude geflogen war. Die Kugel habe den Vogel auch getroffen, berichtet die «New York Post». Anschliessend durchschlug die Kugel ein Fenster und traf seine eigene Tochter Emma, die sich draussen im Freien befand. 

Rettungskräfte waren schnell vor Ort und leisteten sofort Erste Hilfe, einschliesslich Herz-Lungen-Wiederbelebung. Emma wurde schliesslich in ein Spital in der Nähe von St. Louis gebracht, wo sie jedoch für tot erklärt wurde. Sie starb nur wenige Tage vor ihrem 15. Geburtstag.

Anklage wegen «fahrlässiger Schussabgabe»

Laut den Ermittlern steckte der Vater seinen Arm in die Türöffnung, um zu schiessen. Seinen Kopf hielt er draussen, um einem Querschläger zu entgehen. 

Der Schütze stellte sich anschliessend freiwillig der Polizei. Er wurde registriert und bis zur Gerichtsverhandlung auf freien Fuss gesetzt. «Es gibt keine Worte, die den Schmerz und die Schwere dieses tragischen Ereignisses angemessen beschreiben können»», erklärte das Sheriff-Büro. «Der Tod eines Kindes ist unter allen Umständen zutiefst erschütternd.»

Der Mann muss sich nun für den Tod seiner Tochter vor Gericht verantworten. Er wurde aber nicht wegen Todschlags oder Körperverletzung angeklagt, sondern lediglich wegen «fahrlässiger Schussabgabe».

Meistgelesen

Vater schiesst auf Vogel – und tötet versehentlich Tochter
Maduro warnt USA vor Militär-Konflikt «von grossem Ausmass» +++ Postsendungen in die USA um 80 Prozent eingebrochen
England-Fans verlassen Stadion in Scharen – Presse stürzt sich auf Thomas Tuchel
Kabel löste sich von Todes-Bahn in Lissabon
Die neuen iPhones kommen – was wir von der Präsentation erwarten können