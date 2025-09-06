Vater schiesst auf Vogel – und tötet versehentlich Tochter

Ein Vater aus Illinois hat einen Vogel erschossen – und dabei auch seine eigene Tochter tödlich getroffen. Symbolbild: IMAGO/Depositphotos

Ein Vater aus Illinois will einen Bussard abschiessen. Die Kugel trifft jedoch nicht nur den Vogel, sondern auch seine 14-jährige Tochter. Das Mädchen stirbt, der Vater wird angeklagt.

Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Vater aus Illinois will in einem Haus einen Vogel erschiessen.

Er trifft das Tier, die Kugel durchschlägt danach ein Fenster des Gebäudes.

Vor dem Haus trifft sie die Tochter des Vaters tödlich. Mehr anzeigen

Ein Vater aus Waterloo, Illinois, hat bei einem tragischen Unfall seine eigene Tochter erschossen. Der 34-Jährige wollte mit einer Handfeuerwaffe einen Vogel erschiessen, der in ein Backsteingebäude geflogen war. Die Kugel habe den Vogel auch getroffen, berichtet die «New York Post». Anschliessend durchschlug die Kugel ein Fenster und traf seine eigene Tochter Emma, die sich draussen im Freien befand.

Rettungskräfte waren schnell vor Ort und leisteten sofort Erste Hilfe, einschliesslich Herz-Lungen-Wiederbelebung. Emma wurde schliesslich in ein Spital in der Nähe von St. Louis gebracht, wo sie jedoch für tot erklärt wurde. Sie starb nur wenige Tage vor ihrem 15. Geburtstag.

Anklage wegen «fahrlässiger Schussabgabe»

Laut den Ermittlern steckte der Vater seinen Arm in die Türöffnung, um zu schiessen. Seinen Kopf hielt er draussen, um einem Querschläger zu entgehen.

Der Schütze stellte sich anschliessend freiwillig der Polizei. Er wurde registriert und bis zur Gerichtsverhandlung auf freien Fuss gesetzt. «Es gibt keine Worte, die den Schmerz und die Schwere dieses tragischen Ereignisses angemessen beschreiben können»», erklärte das Sheriff-Büro. «Der Tod eines Kindes ist unter allen Umständen zutiefst erschütternd.»

Der Mann muss sich nun für den Tod seiner Tochter vor Gericht verantworten. Er wurde aber nicht wegen Todschlags oder Körperverletzung angeklagt, sondern lediglich wegen «fahrlässiger Schussabgabe».