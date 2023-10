Dampfzug löst in der Surselva einen Flurbrand aus

Am Samstagnachmittag ist es in Tschamut in der Gemeinde Tujetsch zu einem Flurbrand wegen eines Dampfzuges gekommen. Bild: Keystone

In der Bündner Gemeinde Tujetsch in der Surselva sorgte ein Nostalgiedampfzug am Samstag für einen Flurbrand . Die Ausbreitung des Feuers auf einen nahegelegenen Schutzwald wurde jedoch verhindert.

Kurz vor 15.30 Uhr am Samstagnachmittag erhielt die Einsatzleitzentrale die Meldung über einen Flurbrand an der Böschung der Bahnlinie nahe des Bahnhofes Tschamut, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Rund 20 Angehörige der Feuerwehr Sursassiala sowie der Stützpunktfeuerwehr Andermatt waren bereits im Zusammenhang mit dem umgesetzten Einsatzkonzept der Dampffahrt im Einsatz, sie seien darum schnell vor Ort gewesen.

Löschzug der Matterhorn Gotthard Bahn im Einsatz

Sie löschten den Brand auf einer Fläche von rund 50 mal 20 Metern mit Unterstützung eines Löschzuges der Matterhorn Gotthard Bahn, wie es weiter hiess. Eine Ausbreitung des Feuers auf einen nahegelegenen Schutzwald habe so verhindert werden können.

Gemäss den ersten Erkenntnissen befuhr ein Nostalgiedampfzug kurz zuvor die Bahnstrecke. Als mögliche Brandursache stehe der Glutausstoss der Dampflokomotive im Vordergrund. Der Brand und Löscharbeiten führten laut Mitteilung zu einer rund einstündigen Betriebsunterbrechung der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Disentis und Andermatt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt nun ab, wie es zum Brand kam.

SDA / tchs