Dank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fleetwoods Ball stoppte zunächst direkt am Loch, ehe er Sekunden später doch noch hineinfiel.

Ausgelöst wurde die Szene offenbar durch eine Fliege, die den Ball berührte.

Beim BMW Championship 2025 in Owings Mills, Maryland, erlebte das Publikum einen Moment, den es so wohl noch nie gesehen hat. Tommy Fleetwood spielte seinen Ball vorsichtig über das Grün in Richtung Loch. Der Ball stoppte am Rand, blieb liegen – und fiel erst Sekunden später hinein. Verantwortlich dafür scheint eine Fliege, die den Ball minimal in Bewegung brachte.

Für Fleetwood bedeutete dieser Schlag ein Birdie – also ein Schlag, der unter dem festgelegten Sollwert (Par) für das Loch liegt. Mit diesem kuriosen Treffer verbesserte er sich in der Rangliste und landete gemeinsam mit Sam Burns auf dem geteilten vierten Platz. Am Ende kam der Engländer auf 270 Schläge, acht unter Par, und nahm fast 910’000 Dollar Preisgeld mit nach Hause.

Wie die unglaubliche Szene genau aussah, siehst du im Video von blue News.

