Nach seinem plötzlichen Tod, steht nun die Todesursache von Wrestling-Star Hulk Hogan fest.

Wrestlinglegende Hulk Hogan starb in der vergangenen Woche. Nun ist die Todesursache bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Tod von Hulk Hogan haben die Behörden die offizielle Todesursache veröffentlicht.

Der Wrestlingstar starb an einem Herzinfarkt, er hatte schon vorher eine Herzerkrankung.

Posthum wurde auch eine Krebserkrankung festgestellt, von der die Öffentlichkeit bislang nichts wusste. Mehr anzeigen

Eine Woche nach dem plötzlichen Tod von Hulk Hogan haben die Behörden in den USA die offizielle Todesursache bekannt gegeben. Das forensische Institut von Pinellas County teilte mit, dass Hogan an einem akuten Myokardinfarkt - einem Herzinfarkt - gestorben ist.

Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terrence Gene Bollea hiess, starb am 24. Juli im Morton Plant Hospital in Clearwater, Florida. Zuvor hatten ihn Rettungskräfte nach einem Notruf wegen Herzstillstands in seinem Haus behandelt.

Laut der Unterlagen, aus dem die «New York Post» zitiert, habe Hogan schon seit Längerem an Vorhofflimmern gelitten. Bei dieser Krankheit ist der Herzschlag unregelmässig und häufig zu schnell.

Ausserdem wurde bei der Untersuchung vor der Einäscherung Hogans festgestellt, dass der Wrestlingstar an Leukämie erkrankt war. Diese Krebsart befällt weisse Blutkörperchen. Bislang war nicht bekannt, dass Hogan an Krebs litt.