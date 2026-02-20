  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Intime Details in Tagebüchern Darum verklagt die Witwe des Playboy-Gründers seine Hefner-Stiftung

Philipp Dahm

20.2.2026

Hugh Hefner 1999 mit zwei Playmates in seinem Anwesen in Los Angeles.
Hugh Hefner 1999 mit zwei Playmates in seinem Anwesen in Los Angeles.
KEYSTONE

Hugh Hefner hat angeblich Tausende Frauen ohne ihre Zustimmung nackt fotografiert und Details über Sex mit ihnen festgehalten. Nun verklagt seine Witwe die Stiftung des «Playboy»-Gründers – damit nichts davon öffentlich wird. Auch Minderjährige könnten betroffen sein.

Philipp Dahm

20.02.2026, 21:07

20.02.2026, 21:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hugh Hefners Witwe Crystal verklagt die Stiftung des «Playboy»-Gründers, der sie gerade noch als CEO vorstand.
  • Crystal Hefner fordert die Herausgabe von 3000 Fotoalben, die Nacktbilder enthalten – und persönliche Aufzeichnungen zum Sexleben des Verstorbenen.
  • Die Klägerin will die Verbreitung des Materials verhindern, das zum Grossteil ohne Zustimmung entstanden sei und auch Minderjährige betreffen könne.
  • Als die Witwe ihre Sorgen der Stiftung mitgeteilt habe, sei sie gefeuert worden.
Mehr anzeigen

Hugh Hefner war nicht bloss der Gründer des «Playboy», sondern hat sich auch stets als solcher gegeben: Sein zügelloses Liebesleben war Teil seiner Marketingstrategie.

Seit den 60ern war Hefner aktiv – und hat in den folgenden Jahrzehnten seine Eroberungen dokumentiert. Als der fleischgewordene Playboy im Alter von 91 Jahren im Jahr 2017 stirbt, soll er nicht weniger als 3000 Fotoalben zusammengetragen haben, die Tausende Nacktbilder enthalten sollen.

Teuflisches Erbe: Hugh Hefner mit Nicky (links) und Paris Hilton 2007 auf einer Halloween-Party in Los Angeles.
Teuflisches Erbe: Hugh Hefner mit Nicky (links) und Paris Hilton 2007 auf einer Halloween-Party in Los Angeles.
KEYSTONE

Weitere Intimitäten hält Hefner angeblich in seinen Tagebüchern fest: Mit wem er geschlafen hat, wie der Sex war – und mitunter auch, wie der Zyklus der Betroffenen verläuft. Diese Dokumente sollen sich im Besitz der Stiftung befinden, die der dreimalige Ehemann bereits zu Lebzeiten – im Jahr 1964 – gegründet hat.

Das sagt zumindest Gloria Allred, die sich als Anwältin gerade beim Kampf für die Rechte der Frauen einen Namen gemacht hat. Sie vertritt Crystal Hefner: Die letzte Gattin des Verstorbenen sagt, die habe nie eingewilligt, dass sie nackt fotografiert würde.

Hugh Hefner und seine spätere Gattin Crystal Harris 2009 in Beverly Hills, Kalifornien.
Hugh Hefner und seine spätere Gattin Crystal Harris 2009 in Beverly Hills, Kalifornien.
KEYSTONE

Das würde wohl auch für die vielen anderen Frauen gelten: Einige von ihnen sollen abgelichtet worden sein, als sie nicht bei Sinnen waren. Die Witwe will nicht, dass diese Informationen veröffentlicht oder gestohlen werden: Sie verklagt deshalb die Stiftung ihres Verflossenen.

«Drückte Kopf auf Penis». Trump sieht sich im Fall Epstein entlastet – ein neues FBI-Dokument erzählt anderes

«Drückte Kopf auf Penis»Trump sieht sich im Fall Epstein entlastet – ein neues FBI-Dokument erzählt anderes

Dabei ist Crystal Hefner eigentlich selbst CEO der Stiftung: Als sie ihre Bedenken wegen der privaten Daten geäussert hat, warf sie die Stiftung kurzerhand raus, sagt Anwältin Allred am 18. Februar auf einer Pressekonferenz.

Nacktfotos von Minderjährigen?

«Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit versteht, dass ich mich nicht auf Bilder beziehe, die in Zeitschriften erschienen sind», sagt Crystal Hefner auf der Pressekonferenz. «Ich konzentriere mich darauf, wie Hugh Hefner in seinen persönlichen Sammelalben private Momente festgehalten hat, die hinter verschlossenen Türen stattfanden.»

Hefner weiter: «Das Material umfasst Jahrzehnte, beginnend in den 1960er-Jahren. Es kann auch Bilder von Mädchen enthalten, die zu dieser Zeit minderjährig waren und nicht damit einverstanden sein konnten.» Als sie mit der Stiftung darüber gesprochen habe, sei sie aufgefordert worden, als CEO zurückzutreten. Weil sie sich geweigert habe, sei sie entlassen worden.

Ein umtriebiger Mann: Hugh Hefner 1970 in New York.
Ein umtriebiger Mann: Hugh Hefner 1970 in New York.
KEYSTONE

Beweise haben Hefner und Allred bei der Pressekonferenz nicht vorgelegt. Die Stiftung hat auf mehrere Anfragen nach einer Stellungnahme von CNN nicht reagiert.

Hefners Witwe betont: «Hier geht es nicht um Geld. Mir geht es um Würde, Sicherheit und die Vernichtung von nicht einvernehmlich intimen Material, damit die Ausbeutung nicht unter dem Banner der Philanthropie weitergeht».

Meistgelesen

Trump kündigt weltweiten Zoll von zehn Prozent an
Boltigen feiert den dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen
Nächste Medaille: Die Schweizer Curler lassen Norwegen keine Chance und holen Bronze
Das sagen Ökonomen zu Trumps Zoll-Niederlage
Kehrt Aarau gegen Stade Nyonnais zum Siegen zurück?