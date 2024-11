Día de los Muertos // Darum feiern Mexiko und andere Länder den Tag der Toten Bunte, gruselige Skelette oder geschminkte Gesichter als Totenkopf: Das sind die Motive des Festes Día de los Muertos in Lateinamerika. Doch was steckt hinter dieser Tradition? blue News erklärt es dir im Video. 29.10.2024

Nicole Agostini Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 2. November zu Allerseelen findet jedes Jahr in lateinamerikanischen Ländern der Dîa de los Muertos statt.

Día de los Muertos heisst auf Deutsch: Tag der Toten.

Die Tradition stammt aus Mexiko, wird aber auch in anderen lateinamerikanischen Ländern, wie zum Beispiel Ecuador, Kolumbien oder Guatemala gefeiert. Mehr anzeigen

Am 2. November ist es so weit und in lateinamerikanischen Ländern wird das Fest Día de los Muertos gefeiert. Der Tag der Toten, ist ein Fest, das aus Mexiko stammt und auch in anderen lateinamerikanischen Ländern gefeiert wird.

Im Video erfährst du, woher die Tradition kommt und welche Bedeutung dahinter steckt.

