High Rise Award 2024: Das beste Hochhaus steht in Singapur Das Mixed-Use Hochhaus «CapitaSpring» in Singapur gewinnt den Internationalen Hochhaus Preis 2024. Laut Jury ist es ein Vorbild in Sachen Architektur, die für gutes Mikroklima sorgt. Warum, erfährst du im Video. 13.11.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Frankfurter High Rise Award 2024, der Internationale Hochhauspreis, geht dieses Jahr nach Singapur.

Das 280 Meter hohe Gebäude «CapitaSpring» ist nach Ansicht der Jury «das derzeit überzeugendste Hochhaus weltweit».

Die Jury entschied sich für das Gebäude, weil es die Interessen der Stadt und der privaten Bauherrschaft «in einer idealen architektonischen Lösung in Einklang bringt». Mehr anzeigen

Das derzeit höchste Gebäude der Welt, der Burj Kalifa, steht in Dubai. Noch. Denn in spätestens fünf Jahren wird der Jeddah Tower in Saudia Arabien den 828 Meter hohen Wolkenkrater um einige hundert Meter überragen.

Doch weder der eine, noch der andere Skyscraper dürften wohl je eine Chance auf den begehrtesten Preis haben, der für Gebäude über 100 Meter weltweit vergeben wird.

Der Frankfurter Internationale Hochhaus Preis kürt alle zwei Jahre dasjenige Hochhaus, das exemplarische Nachhaltigkeit, äussere Gestaltung und innere Raumqualitäten wie auch soziale und städtebauliche Aspekte zu einem vorbildlichen Entwurf verbindet. Innovative Bautechnik und Wirtschaftlichkeit sind weitere Kriterien.

Im Video stellen wir dir den diesjährigen Preisträger vor und erklären, wieso das Gebäude so innovativ ist.