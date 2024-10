Das Skigebiet Arosa Lenzerheide belegt den ersten Platz bei einem Vergleich der Buchungsplattform Omio. (Archivbild) Bild: sda

Sieger unter 6000 Skigebieten: Arosa Lenzerheide belegt den ersten Platz bei einem Vergleich der Buchungsplattform «Omio». Zwei österreichische Gebiete liegen dicht auf.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Skigebiet Arosa Lenzerheide belegt den ersten Platz bei einem Vergleich der Buchungsplattform «Omio».

Die nächsten Plätze gehen an zwei österreichische Gebiete.

Die grösste Vielfalt an Pisten, Seilbahnen und regelmässigen Veranstaltungen gaben den Ausschlag. Mehr anzeigen

Was für eine Auszeichnung für des Skigebiet Arosa Lenzerheide. Die Buchungsplattform «Omio» hat 6000 Skigebiete verglichen und ist am Ende zu einem grandiosen Ergebnis gekommen: Erster Platz für Arosa Lenzerheide vor zwei Gebieten in Österreich, Sölden auf Platz 2 und an dritter Stelle SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental.

Platz 1: Arosa Lenzerheide (Schweiz)

And the winner is… Arosa Lenzerheide. Das Schweizer Skigebiet hat von allen getesteten Gebieten für «Omio» «die grösste Vielfalt an Pisten, Seilbahnen und regelmässigen Veranstaltungen.» Dort befinden sich einige der besten Skipisten der Welt und was ebenso wichtig ist: Für Gruppen aller Schwierigkeitsgrade ist das nach «Omio» der perfekte Ort. Wer sich weiterentwickeln möchte, in verschiedenen Skischulen können Kurse gebucht werden.

Einzigartige Pisten im Skigebiet Arosa Lenzerheide. (Archivbild) Bild: sda

Platz 2: Sölden (Österreich)

Die Bewertung für Sölden fällt auch überragend aus: Für «Omio» verfügt dieses wunderschöne Skigebiet über 143 km Pisten, eine Google-Bewertung von 4,7 von 5 Punkten und ein ausgewogenes Angebot an Abfahrten für Anfänger und Experten. Moderne Seilbahnen verbinden diese Abfahrten miteinander. Ein Pluspunkt kommt für «Omio» noch dazu: «Die Pisten in Sölden haben auch eine atemberaubende Aussichtsplattform mit Blick auf die Berge und hinunter in das Tal – perfekt für schöne Panoramen und wundervolle Selfies.»

Aussichtsplattform in Sölden. Bild: Imago/ Hans-Werner Rodrian

Platz 3: SkiWelt Wilder Kaiser Brixental (Österreich)

Laut «Omio» beeindrucken besonders die 270 Pistenkilometer für alle Schwierigkeitslevel. Dazu die Anzahl von 82 Seilbahnen und es ist unter den Top 5 der günstigsten Skigebiete. Ein weiterer Pluspunkt: Auch beim Thema Familienfreundlichkeit schneidet das Skigebiet Wilder Kaiser-Brixental hervorragend ab. Die Skischulen richten sich dabei sowohl an Jugendliche als auch an Anfänger.