Chinesisches Neujahr erklärt Das hält das Jahr des Pferdes für dich bereit 

Carlotta Henggeler

17.2.2026

Heute sind die Feierlichkeiten zum «Chinese New Year» gestartet. Es steht im Zeichen des Feuer-Pferdes. Was das für dich bedeutet – und wie die jeweiligen Tiere bestimmt werden.

Carlotta Henggeler

17.02.2026, 19:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 17. Februar 2026 beginnt das chinesische Neujahr im Zeichen des Feuer-Pferdes, das im traditionellen 60-Jahre-Zyklus für besonders starke Feuer-Energie steht.
  • Expertinnen zufolge dürfte 2026 von Dynamik, Emotionen und Veränderungen geprägt sein, mit möglichen Impulsen für Branchen wie Technologie, Energie, Kunst oder Gastronomie.
  • Je nach Tierkreiszeichen verspricht das Jahr unterschiedliche Schwerpunkte von Chancen und Aufbruch bis zu Geduld und Stabilität, wobei die individuelle Prognose vom persönlichen Horoskop abhängt.
Mehr anzeigen

Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein – der chinesische Tierkreis folgt einem Zwölfjahres-Zyklus mit diesen Tieren in fester Reihenfolge. Jedes Jahr steht im Zeichen eines dieser Tiere und hält damit etwas Individuelles bereit.

Und auch wenn das Tier jedes Jahr wechselt: Ein Tier begleitet einen das Leben lang. Nämlich das, das im eigenen Geburtsjahr dran war (siehe weiter unten). Wer also dieses Jahr geboren wird – jedenfalls ab 17. Februar 2026 – hat für immer das Tierkreiszeichen Pferd.

Doch damit nicht genug: Neben dem Tierzeichen spielt auch ein sogenannter 60-Jahre-Zyklus eine Rolle. Dieser setzt sich aus zehn «Himmelsstämmen» und zwölf «Erdzweigen» zusammen und sorgt für eine differenziertere Einteilung der Jahre.

2026 trifft der Himmelsstamm «Bing» – symbolisch für die grosse Sonne – auf den Erdzweig «Wu», das Pferd. Damit beginnt das Jahr des Feuer-Pferdes.

Was bringt dieses Jahr?

Laut der Hongkonger Feng-Shui-Beraterin Thierry Chow gilt 2026 als besonders energiegeladenes Jahr. Da sowohl «Bing» als auch das Pferd dem Element Feuer zugeordnet sind, dürfte der Einfluss dieses Elements besonders stark sein. Branchen, die mit Feuer assoziiert werden – etwa Technologie, Energie, Kunst, Mode oder Gastronomie – könnten verstärkt im Fokus stehen, berichtet CNN.

Der starke Feuer-Einfluss könne sich zudem auf das Klima und die Stimmung auswirken: Möglich seien mehr hitzebedingte Ereignisse sowie emotional aufgeladene Situationen. Gleichzeitig könne das Jahr für Menschen vorteilhaft sein, denen das Element Feuer in ihrem persönlichen «Elemente-Mix» zugutekommt – insbesondere für im Herbst oder Winter Geborene.

Im Feng Shui basiert jedes Horoskop auf den fünf Elementen Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde. Ziel sei es, ein Gleichgewicht herzustellen. «Es gibt kein absolutes Gut oder Schlecht», sagt Chow.

Welche Traditionen gibt es?

Die 15-tägigen Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr finden ihren Höhepunkt im Laternenfest am 3. März, wenn die Strassen rot erleuchtet werden und Tänze, Feuerwerk und Familienfeiern die letzten Tage bestimmen.

Zu den Traditionen davor gehören das Putzen der Häuser, um böse Geister abzuwehren, der Austausch von Hongbao – rote Umschläge mit Geld – und die Zubereitung symbolischer Gerichte wie Ravioli oder Fisch, die für Überfluss und Glück stehen.

Welches ist dein chinesisches Sternzeichen?

Finde es hier heraus:

  • Ratte: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032
  • Büffel: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
  • Tiger: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
  • Hase (Kaninchen): 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
  • Drache: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
  • Schlange: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
  • Pferd: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
  • Ziege: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
  • Affe: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
  • Hahn: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
  • Hund: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
  • Schwein: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Mehr anzeigen

Und was hält das Jahr des Pferdes für dich bereit?

In der chinesischen Astrologie steht das Jahr des Feuerpferdes für Dynamik, Tempo und starke Emotionen. Je nach deinem Tierkreiszeichen heisst das aber etwas anderes:

Ratte: Ein bewegtes Jahr mit Veränderungen. Flexibilität ist gefragt.

Büffel: Geduld zahlt sich aus. Stabilität entsteht durch Ausdauer.

Tiger: Gute Chancen für neue Projekte – Mut wird belohnt.

Hase (Kaninchen): Eher ruhiges Jahr, Fokus auf Beziehungen und Balance.

Drache: Viel Energie und Sichtbarkeit – aber Konfliktpotenzial beachten.

Schlange: Strategisches Vorgehen bringt Vorteile. Nicht überstürzen.

Pferd: Dein Jahr – viel Dynamik, aber auch erhöhte Erwartungen.

Ziege: Kreative Impulse und neue Kontakte stehen im Vordergrund.

Affe: Chancen im Beruf, wenn Risiken gut abgewogen werden.

Hahn: Struktur und Disziplin helfen, Turbulenzen zu meistern.

Hund: Beziehungen und Loyalität stehen im Fokus.

Schwein: Ein Jahr für Planung statt grosse Sprünge.

Zu beachten ist, dass in der chinesischen Astrologie die individuelle Prognose auch vom genauen Geburtsdatum sowie von der persönlichen Elementekonstellation im Horoskop abhängt.

Video zur Chinesischen Neujahrsfeier: 

Kung-Fu trifft auf High-Tech - Martial-Arts-Roboter rocken chinesische Neujahrsgala.

Kung-Fu trifft auf High-Tech - Martial-Arts-Roboter rocken chinesische Neujahrsgala.

Bei der grössten TV-Gala Chinas verschmelzen Tradition und High-Tech: Roboter wirbeln Schwerter durch die Luft und führen perfekte synchronisierte Choreografien auf – aber wie funktioniert das eigentlich?

17.02.2026

