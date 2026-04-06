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Die Wissenschaft hat eine klare Antwort Was war zuerst da – das Huhn oder das Ei?

SDA

6.4.2026 - 22:56

Das Huhn schlüpft aus dem Ei, das Ei wird vom Huhn gelegt – was kam zuerst?
Das Huhn schlüpft aus dem Ei, das Ei wird vom Huhn gelegt – was kam zuerst?
sda

Die Frage aller Fragen: Was war zuerst da – das Huhn oder das Ei? Dies beschäftigte bereits die Antike. Die Wissenschaft liefert heute eine klare Antwort – und führt zurück bis zu den Dinosauriern.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

06.04.2026, 22:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bereits in der Antike beschäftigten sich Philosophen mit der Frage, was wohl zuerst da war, das Huhn, oder das Ei?
  • Heute gibt es eine klare Antwort der Wissenschaft: Bereits die einzellige Lebensform mit dem Namen Chromosphaera perkinsii besass die genetischen Werkzeuge, um eine Art Ei zu formen.
  • Die uns bekannten Hühner entstanden jedoch weitaus später.
  • Verengt man die Frage auf das Hühnerei, fällt die Antwort hingegen weitaus komplizierter aus.  Sie reicht zurück bis in das Zeitalter der Dinosaurier.
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Und wenn an Ostern die Eier auf dem Familientisch liegen, können diese auch dort für Diskussionen sorgen. Die Antwort führt weit zurück in die Urgeschichte. Was war zuerst – das Huhn oder das Ei? Schon in der Antike beschäftigte diese Frage die Philosophen.

Denn lange bevor es das erste Huhn gab, legten schon Dinosaurier Eier. Und noch vor den Dinosauriern legten schon Amphibien Eier. Fische und andere wirbellose Tiere laichten sogar noch früher.

Vergangenes Jahr zeigten Forschende aus Genf und Lausanne in einer Studie in der Fachzeitschrift «Nature» sogar, dass bereits die einzellige Lebensform mit dem Namen Chromosphaera perkinsii die genetischen Werkzeuge besass, um eine Art Ei zu formen. Dieser Einzeller existierte vor etwa einer Milliarde Jahren auf der Erde.

Hühner wie wir sie kennen, die Art Gallus gallus domesticus, entstanden deutlich später. Sie sind domestizierte Tiere, die aufgrund der gezielten Auswahl von Menschen, die die wenig aggressiven Wildvögel auswählten und züchteten, entstanden sind. Dies scheint an verschiedenen Orten unabhängig voneinander passiert zu sein, beginnend vor etwa 10'000 Jahren. Damit sind Hühner hunderte von Millionen Jahren nach Eiern entstanden.

Aber wie ist es mit dem Hühnerei?

Aber – könnte man jetzt einwenden – es geht bei der Frage ums Hühnerei und nicht um irgendwelche Eier. Hier wird es komplizierter.

Gemäss der Evolutionstheorie sind Arten das Resultat von langen Prozessen von genetischen Mutationen und Selektion. Im Falle des Haushuhns konnten Forschende diesen Prozess bis zum Tyrannosaurus Rex zurückverfolgen. Mit der Analyse von Gewebe eines Dinosauriers konnten sie zeigen, dass heutige Hühner und Strausse enger mit dem T.-Rex verwandt sind, als alle anderen lebenden Tiere.

An einem bestimmten Punkt in der Evolution entwickelte sich aus dem Dinosaurier eine Art, die dem heutigen Huhn sehr ähnlich war: das Bankivahuhn (Gallus gallus). Durch Züchtungen entwickelte sich aus diesen Bankivahühnern dann irgendwann eine neue Unterart: Der Gallus gallus domesticus, das Haushuhn.

Was ist ein Hühnerei?

In der Praxis sind Artgrenzen fliessend, und es ist unmöglich, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen. Theoretisch aber haben sich zwei Bankivahühner gepaart und ihr Nachwuchs unterschied sich genetisch so stark von seinen Eltern, dass er als Huhn klassifiziert werden konnte. Das letzte Nicht-Huhn in der Kette von Dinosaurier zu Huhn hat also ein Ei gelegt, in dem sich durch eine genetische Mutation das erste «echte» Huhn entwickelte.

Klar ist also: Das Ei, aus dem das erste Huhn geschlüpft ist, wurde nicht von einem Huhn gelegt. Nun stellt sich natürlich die Frage: War dieses erste Ei ein Hühnerei? Das ist schliesslich eine Frage der Definition eines Hühnereis: Ist ein Hühnerei ein Ei, das von einem Huhn gelegt wurde? Bei dieser Definition war das Huhn zuerst. Oder ist ein Hühnerei ein Ei, aus dem ein Huhn schlüpft? In diesem Fall war das Ei vor dem Huhn da.

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