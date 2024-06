Australier zum ersten Mal im Bahnverlad: «Das fühlt sich an wie eine Achterbahnfahrt» Weltenbummler sind sich so einiges gewohnt. Aber das war für ein australisches Pärchen dann doch eine Überraschung: Das vermeintliche Mauthäuschen für die Passfahrt entpuppt sich als Zufahrt für den Bahnverlad. 24.06.2024

Weltenbummler sind sich ja so einiges gewohnt. Aber das war für ein australisches Pärchen dann doch eine Überraschung: Das vermeintliche Mauthäuschen für die Passfahrt entpuppt sich als Zufahrt für den Bahnverlad.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein australisches Pärchen reist mit dem Auto durch die Schweiz.

Ihre erste Reise in einem Autoverlad dokumentieren die Weltenbummler auf TikTok und ernten dafür zigausende von Likes und Kommentaren.

Die Follower wundern sich: Gibt es denn so etwas nur in der Schweiz? Mehr anzeigen

Damit hatten die australischen Reisenden nun wirklich nicht gerechnet. Statt über eine Passstrasse vom Schweizer Mittleland ins Wallis zu fahren, landen die Weltenbummler in Kandersteg in einem Autozug und sind baff erstaunt: So etwas haben sie noch nie erlebt.

«Stellt man hier den Motor ab?»

«Was geht denn hier ab», fragt die Beifahrerin sichtlich verwirrt, und schiebt hinterher: «Ich dachte, wir fahren durch eine Mautstation». Doch zu spät: Der Zug setzt sich in Bewegung und verschwindet im Tunnel.

«Das ist ja wie in der Achterbahn», der Kommentar der Beifahrerin. Nach 15 Minuten ist das Abenteuer überstanden, was bleibt ist der launiger Video-Clip des Pärchens auf TikTok. Und der wird heftig kommentiert:

Was ist daran jetzt so speziell? «Im Eurotunnel von Frankreich nach England gibts es das ja schliesslich auch», so einer der Kommentare. Und auch der Autozug von Niebüll nach Westerland auf die deutsche Ferieninsel Sylt fällt jemandem ein.

Aber eben: In Australien scheint es diese Art von Zugreisen mit dem Auto nicht zu geben.