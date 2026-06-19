Das ist der unfassbarste Lego-Krimi, den das Internet je gesehen hat

Der Youtuber «Reckless Ben» will den Fall um die verschwundenen Lego-Sets aufklären und macht mit seinen Videos ordentlich Quote. YouTube / @RecklessBen

Ein Grossvater will seine Lego-Sammlung verkaufen. Dann fehlt von seinen Star-Wars-Sets jede Spur. Es folgt ein handfester Internet-Krimi mit erbitterten Auseinandersetzungen und kuriosen Verschwörungstheorien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lego-Krimi: Ein älterer Mann gibt seine Star-Wars-Sammlung zum Verkauf – kurz darauf fehlt von Hunderten Sets jede Spur.

YouTube jagt mit: Der Influencer «Reckless Ben» macht den Fall im Internet bekannt und legt sich öffentlich mit einer ganzen Ladenkette an.

Kein Ende in Sicht: Zwischen Vorwürfen, Klagen und Verschwörungstheorien streiten die Beteiligten weiter darüber, was mit den Lego-Schätzen eigentlich passiert ist. Mehr anzeigen

Mehr als 2000 Star-Wars-Sets, viele davon selten und wertvoll: Die Lego-Sammlung von Ed Mansell war ziemlich umfangreich – und ist Hauptdarstellerin in einem der bizarrsten Internet-Krimis des Jahres. In dem Drama geht es um verschwundene Lego-Sets, einen pensionierten Grossvater, mehrere Gerichtsverfahren, einen YouTube-Star mit Millionenpublikum, Vorwürfe gegen eine Ladenkette – und eine Community, die jeden neuen Hinweis verfolgt, kommentiert und bewertet.

Am Anfang der Geschichte, über die unter anderem die BBC berichtet, steht Ed Mansell aus dem US-Bundesstaat Oregon. Der 83-Jährige baute über Jahrzehnte eine riesige Star-Wars-Sammlung auf. Am Ende seien es 780 Kartons gewesen. Originalverpackt – sozusagen der heilige Sammlergral. Für Mansell waren die Lego-Boxen eine Geldanlage, um später die College-Ausbildung seiner Kinder und Enkelkinder zu finanzieren.

Viele Sets seiner Sammlung werden längst nicht mehr produziert und sind bei Fans sehr gefragt. Manche, wie das «Cloud City Set» sind bis zu 10'000 US-Dollar (8000 Franken) wert, schreibt das lokale «Salem Business Journal».

Plötzlich war die Lego-Sammlung verschwunden

Eds Sohn Bryan hatte die wertvolle Sammlung 2023 zu einer Filiale von Bricks & Minifigs in Keizer, Oregon gebracht. Die Kette handelt mit gebrauchten Lego-Sets und Einzelteilen. Der Plan: Die Sets sollten auf Kommission verkauft werden. Die Mansells bleiben bis zum Verkauf Eigentümer, das Geschäft erhält eine Provision.

Zunächst lief alles wie mit der Besitzerin der Filiale vereinbart. Laut Bryan Mansell erhielt die Familie regelmässig Auszahlungen aus Verkäufen: Im Laden wurden Teile aus der Lego-Sammlung für 52'000 US-Dollar verkauft.

Doch Ende 2024 wechselte die Filiale den Besitzer. Und kurz darauf wurden die Zahlungen eingestellt. Als die Familie nachfragte, erhielt sie nach eigener Darstellung keine klare Antwort. Ihr sei zudem der Zugang zur Sammlung verweigert worden.

Wie viele Sets tatsächlich verschwunden sind, ist umstritten. Ebenso die Frage nach der Verantwortlichkeit. Die Familie Mansell spricht von einer Sammlung, die praktisch wie vom Erdboden verschluckt sei.

Bricks & Minifigs weist die Vorwürfe zurück, unter anderem weil der Kommissionsvertrag mit der ehemaligen Besitzerin der Filiale nie offiziell genehmigt gewesen sei. Nicht zuletzt ist unklar, welche Teile der Sammlung beim Besitzerwechsel überhaupt noch im Laden gewesen seien.

Bis hierher war die Geschichte ein Provinzkrimi, der vor lokalen Gerichten verhandelt werden muss. Doch dann kam «Reckless Ben» ins Spiel.

YouTuber startet Kampagne gegen den Lego-Laden

Der bekannte YouTuber hat in einem Video mit dem Titel «I tracked down the thief who stole $200,000 of LEGO» den Fall nachgezeichnet und ihn einem Millionenpublikum bekannt gemacht. Seine Recherchen lösten eine Welle weiterer Berichte, Diskussionen und Spekulationen aus.

«Reckless Ben», mit bürgerlichem Namen Ben Schneider, war nach eigenen Angaben von Bryan Mansell um Hilfe gebeten worden. Was er veranstaltete, war allerdings keine klassische Recherche, sondern eine monatelange Kampagne gegen Bricks & Minifigs und die neuen Betreiber der betroffenen Filiale.

Unter anderem registrierte Schneider eine Website mit dem provokanten Namen «We Steal From Old People» und versah sie mit dem Logo der Ladenkette. In weiteren Aktionen stellte er Plakate auf, die den Betreibern vorwarfen, die Ersparnisse einer Familie gestohlen zu haben.

Die Aktionen sorgten für enorme Aufmerksamkeit – brachten Schneider aber auch selbst in Schwierigkeiten. Ende März wurde er von der Polizei in American Fork unter anderem wegen Stalkings, unerlaubten Betretens von Grundstücken und gezielter Protestaktionen vor Wohnhäusern angeklagt.

Wilde Verschwörungstheorien um bunte Steinchen

Spätestens jetzt wurde aus dem Lego-Fall ein Internet-Phänomen. Auf Reddit entstanden ausführliche Dossiers, in denen Nutzer Dokumente, Gerichtsakten und Aussagen zusammentrugen. Spekulationen und Verschwörungstheorien schossen ins Kraut.

In sozialen Netzwerken wurde sogar behauptet, die Polizei von American Fork schütze Bricks & Minifigs oder vertusche mögliche Straftaten. Die Behörde wies die Vorwürfe Ende Mai öffentlich zurück und erklärte, man habe lediglich seine gesetzlichen Pflichten erfüllt.

Mittlerweile geht es längst nicht mehr nur um Lego. Mehrere Klagen und Gegenklagen beschäftigen Gerichte. Die betroffene Filiale in Keizer wurde geschlossen. Und während Anwälte Schriftsätze austauschen und YouTuber weitere Enthüllungen ankündigen, bleibt die zentrale Frage unbeantwortet: Was ist mit Ed Mansells Lego-Sammlung passiert?