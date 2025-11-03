Diese Flugroute sprengt alle Rekorde

Ab 4. Dezember bietet China Eastern Airlines eine neue Verbindung von Shanghai über Auckland (Neuseeland) nach Buenos Aires (Argentinien) an. Mit 19'681 Kilometern Reisedistanz handelt es sich um den längsten Direktflug der Welt, wie das Fachportal «Aerotelegraph» berichtet.
Anders als bei einem Nonstop-Flug geht ein Direktflug nicht zwingend ohne Zwischenlandung von A nach B. Ein Direktflug kann zwar dieselbe Flugnummer behalten, aber trotzdem eine oder mehrere Zwischenlandungen haben – zum Beispiel zum Auftanken oder für den Wechsel von Crews – ohne dass Passagiere aussteigen müssen.
Direktflüge können entsprechend wesentlich länger ausfallen als Nonstop-Flüge. So legt etwa Flug CA897/898 von Air China von Peking über Madrid nach São Paulo rund 17'584 Kilometer zurück.
Neuer längster Nonstop-Flug in Planung
Der aktuell längste Nonstop-Flug der Welt verbindet Singapur mit New York. Zwischen 18 und 19 Stunden braucht der Airbus A350-900ULR von Singapore Airlines für die 15'349 Kilometer.
Plopp statt Knall – NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab
Die NASA wagt den leisen Sprung durch die Schallmauer: Mit dem X-59 startet ein Überschall-Jet, der Tempo verspricht, ohne berüchtigten Überschall-Knall. Ist das wirklich der Anfang einer neuen Luftfahrt-Ära?