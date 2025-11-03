Diese Flugroute sprengt alle Rekorde

China Eastern Airlines fliegt neu ab Shanghai über Auckland bis nach Buenos Aires. Symbolbild: Keystone

Eine chinesische Airline bietet ab Dezember die längste Direktflugverbindung der Welt an. Die Rekordroute verbindet drei Kontinente.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen China Eastern Airlines startet ab dem 4. Dezember die längste Direktflugverbindung der Welt von Shanghai über Auckland nach Buenos Aires.

Direktflüge können Zwischenlandungen beinhalten, ohne dass Passagiere aussteigen müssen, was sie von Nonstop-Flügen unterscheidet.

Qantas plant ab 2026 Nonstop-Flüge von Sydney nach London oder New York mit bis zu 22 Stunden Flugzeit. Mehr anzeigen

Ab 4. Dezember bietet China Eastern Airlines eine neue Verbindung von Shanghai über Auckland (Neuseeland) nach Buenos Aires (Argentinien) an. Mit 19'681 Kilometern Reisedistanz handelt es sich um den längsten Direktflug der Welt, wie das Fachportal «Aerotelegraph» berichtet.

Anders als bei einem Nonstop-Flug geht ein Direktflug nicht zwingend ohne Zwischenlandung von A nach B. Ein Direktflug kann zwar dieselbe Flugnummer behalten, aber trotzdem eine oder mehrere Zwischenlandungen haben – zum Beispiel zum Auftanken oder für den Wechsel von Crews – ohne dass Passagiere aussteigen müssen.

Direktflüge können entsprechend wesentlich länger ausfallen als Nonstop-Flüge. So legt etwa Flug CA897/898 von Air China von Peking über Madrid nach São Paulo rund 17'584 Kilometer zurück.

Neuer längster Nonstop-Flug in Planung

Der aktuell längste Nonstop-Flug der Welt verbindet Singapur mit New York. Zwischen 18 und 19 Stunden braucht der Airbus A350-900ULR von Singapore Airlines für die 15'349 Kilometer.

Vor knapp einem Jahr wurden allerdings die Pläne der australischen Fluggesellschaft Qantas publik, ab Mitte 2026 eine Nonstop-Verbindung von Sydney nach London oder New York anzubieten. 22 Stunden sollen die Flüge jeweils dauern und damit zu den längsten Nonstop-Flügen der Welt avancieren.

Video aus dem Ressort