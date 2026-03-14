Das ominöse Verschwinden des US-Generals, der einst UFOs jagte

Sensible Geheimnisse im Kopf? Porträt des Generalmajors William Neil McCasland. US Air Force

Von Neil McCasland fehlt jede Spur: Der frühere Generalmajor der US Air Force aus Albuquerque, New Mexiko, wird seit dem 27. Februar vermisst. Weil der 68-Jährige früher UFOs und Weltraumwaffen erforscht hat, ist die Aufregung gross.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 27. Februar verschwindet in Albuquerque, New Mexiko, der 68-jährige Ex-Generalmajor Neil McCasland.

Der Fall erregt bald landesweit Aufmerksamkeit, weil sich McCasland während seiner aktiven Laufbahn mit geheimen Projekten für Weltraumwaffen und UFOs beschäftigt hat.

Während die einen glauben, McCasland hüte sensible Informationen, hält seine Frau sein Wissen für veraltet.

Inzwischen wurde das FBI eingeschaltet. Von McCasland fehlt jedoch jede Spur. Mehr anzeigen

Es ist das «Albuquerque Journal» (AJ), das am 1. März zuerst über den Fall berichtet: «Pensionierter Kommandant der [Air-Force-Basis] Kirtland seit Freitag als vermisst gemeldet», titelt die Lokalzeitung aus dem Bundesstaat New Mexiko.

William Neil McCasland wird am späten Vormittag am 27. Februar in Albuquerque zum letzten Mal gesehen, schreibt das AJ: Es sei weder bekannt, was der 68-Jährige trage, noch, was sein Ziel gewesen sein könnte. «Aufgrund seiner medizinischen Probleme sind die Behörden um seine Sicherheit besorgt», erklärt Deanna Aragon, die Sprecherin des Sheriffs.

Der frühere Generalmajor habe einst für das Phillips Research Site auf dem lokalen Stützpunkt Kirtland sowie für das Air Force Research Laboratory im US-Bundesstaat Ohio gearbeitet, heisst es weiter – neben der Bitte um Hinweise auf seinen Verbleib. Die bleiben aus, sodass sich das Büro des Sheriffs am 6. März erneut an die Öffentlichkeit wendet.

Das Büro des Sheriffs von Bernalillo County teilt zur Suche nach Ex-Generalmajor McCasland mit: «Es passt nicht zu Neil, dass er so lange keinen Kontakt zu seiner Familie und seinen Freunden hatte, aber wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben.» Bernalillo County Sheriff’s Office

Doch vom Ex-General gibt es weiter keine Spur. Dafür stürzen sich nun die landesweit gelesenen Medien auf den Fall. Der Grund: McCasland war in seiner Zeit bei der Air Force für unidentifizierte Flugobjekte, also UFOs zuständig. Heute spricht man aber von unidentifizierten Luftphänomenen, also UAPs.

«Sensibelste Geheimnisse im Kopf»

Der rechte Sender «News Nation» berichtet am 10. März, McCasland habe in seiner Zeit in Ohio geheime Projekte für Weltraum-Waffen am Wright-Patterson-Stützpunkt nahe der Stadt Dayton betreut. Gerüchteweise ist das auch der Ort, an dem Material untersucht worden ist, das in Roswell in New Mexiko gefunden worden sein soll.

78 years ago…



July 3, 1947 an alleged UFO crashed near Roswell, NM



July 8, 1947 RAAF issued press release claiming the military had recovered a "flying disc" near Roswell, NM



July 10, 1947 military officials walk back UFO recovery claim pic.twitter.com/Fw295r2yFZ — The Gary & Dino Show (@garyanddino) July 4, 2025

«Die Tatsache, dass General Neil McCasland wie vom Erdboden verschwunden ist, stellt eine ernste nationale Sicherheitskrise für die Vereinigten Staaten von Amerika dar. Dieser Mann hat einige der sensibelsten Geheimnisse der Vereinigten Staaten in seinem Kopf», tönt «News Nation».

Inzwischen beteiligt sich auch das FBI an der Suche, ergänzt die liberale «New York Times» (NYT) und ergänzt, dass der General nach seiner Pensionierung auch «eine kurze Verbindung mit der UFO-Gemeinschaft» als unbezahlter Berater für eine Organisation namens To The Stars gehabt habe, die Sichtungen von UAPs untersucht.

ABC News: UFO Expert, Retired Air Force General Neil McCasland missing since Feb. 27



“During his career, he oversaw classified space weapons programs and was considered an expert on UFOs…



Clothing has been found near his home, but it’s unclear if that’s his.” pic.twitter.com/AEH8vu6XrA — UAP James (@UAPJames) March 9, 2026

Handy und Brille zurückgelassen, aber Revolver eingepackt

Während sein Verschwinden wegen dieses Hintergrundes Schlagzeilen macht, sind die Umstände des Ganzen recht sonderbar. Ein Lokalsender berichtet, dass am 27. Februar gegen 10 Uhr ein Handwerker im Haus der McCaslands war. Gegen 11 Uhr ist seine Frau zu einem Arzttermin gefahren: Als sie zurückkam, war ihr Mann weg.

600 Albuquerque residents asked to share home security video to help find missing 'alien tech' general. "...William Neil McCasland, 68, ...vanished... from his home on Feb. 28.... Cops said McCasland left his phone behind when he... disappeared on foot..." nypost.com/2026/03/10/u...



[image or embed] — Progressive News Service (@prognews.bsky.social) 12. März 2026 um 01:56

McCasland habe weder sein Handy noch seine Brille mitgenommen, ergänzt die NYT. Laut dem Sheriff-Büro hätten jedoch seine Wanderstiefel, sein Portemonnaie und sein Revolver Kaliber 38 gefehlt.

Die Frau des Generals betont auf Facebook, dass ihr Mann weder an Demenz noch an Alzheimer leide. Man habe zu Fuss, mit Drohnen, Helikoptern und verschiedenen Spürhunden nach dem Vermissten gesucht – alles blieb erfolglos. McCasland sei vor 13 Jahren in den Ruhestand getreten, heisst es weiter.

«Es stimmt, dass Neil in seiner Zeit bei der Air Force Zugang zu einigen streng geheimen Programmen und Informationen hatte» schreibt seine Frau. Doch sie relativiert auch: «Es scheint ziemlich unwahrscheinlich, dass er entführt wurde, um ihm sehr alte Geheimnisse zu entlocken.»