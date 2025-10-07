  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hat Putin Finger im Spiel? Kim Jong-un präsentiert seinen neuen 5000-Tonnen-Zerstörer

Von Luna Pauli

7.10.2025

251007_Kriegsschiff Nordkorea

251007_Kriegsschiff Nordkorea

07.10.2025

Nordkorea hat mit der «Choe Hyon» ein neues Kriegsschiff vorgestellt, das internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Laut Staatsmedien wurde das 5000-Tonnen-Schiff vollständig mit eigener Technologie gebaut.

Von Luna Pauli

07.10.2025, 18:25

07.10.2025, 18:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nordkorea hat mit der «Choe Hyon» sein bislang grösstes Kriegsschiff vorgestellt, das rund 5000 Tonnen wiegt.
  • Das Schiff soll laut Staatsmedien ausschliesslich mit eigener Technologie gebaut worden sein, während Analysten eine mögliche russische Beteiligung nicht ausschliessen.
  • Beobachter sehen in der «Choe Hyon» ein Symbol für Nordkoreas wachsende militärische Ambitionen.
Mehr anzeigen

Die «Choe Hyon» wurde im Hafen von Nampo feierlich präsentiert – mit Kim Jong Un persönlich an Bord. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA entstand das Schiff in rund 400 Tagen und wurde ausschliesslich mit nordkoreanischer Technologie gebaut.

Mit einem Gewicht von etwa 5000 Tonnen übertrifft das neue Schiff alle bisherigen Modelle deutlich: Frühere nordkoreanische Kampfschiffe und Patrouillenschiffe lagen meist zwischen 1000 und 2000 Tonnen.

Fragen zur Herkunft der Technik

Südkoreanische und westliche Analysten vermuten, Russland könnte beim Design oder bei einzelnen Systemen beteiligt gewesen sein – Belege dafür gibt es bislang keine. Fotos und Satellitenbilder deuten auf moderne Radar- und Startsysteme hin, wie sie bisher in Nordkorea nicht bekannt waren.

Experten bewerten die Präsentation deshalb zugleich als politischen Akt: ein Versuch, Stärke zu demonstrieren und technologische Fortschritte zu betonen, auch wenn unklar bleibt, in welchem Umfang das Schiff tatsächlich einsatzbereit ist.

Mehr Videos aus dem Ressort

Kim Jong-uns Handlanger verwischen seine DNA

Kim Jong-uns Handlanger verwischen seine DNA

Ein Video zeigt, wie nordkoreanische Bedienstete alles abwischen, was Kim Jong-un bei seinem Besuch in China berührt hat. Offensichtlich hat der «Oberste Führer» Angst, dass seine DNA bekannt wird.

08.09.2025

Meistgelesen

SPD-Bürgermeisterin vor ihrem Haus niedergestochen – in Lebensgefahr
Kandidat ruft Mutter an – dann beginnt der wahre Albtraum
Russland läutet «Phase 0» ein – was der Kreml dahinter versteckt
Lotto-Millionär feiert monatelang – dann muss er eingeliefert werden
Tochter von Schrauben-Milliardär Würth stirbt überraschend

Mehr aus dem Ressort

Ukraine-Ticker. Trump knüpft Lieferung von Tomahawk-Raketen an Bedingungen +++ Selenskyj attackiert Schweiz

Ukraine-TickerTrump knüpft Lieferung von Tomahawk-Raketen an Bedingungen +++ Selenskyj attackiert Schweiz

International. Putin bietet USA Atomwaffen-Vertrag für ein weiteres Jahr an

InternationalPutin bietet USA Atomwaffen-Vertrag für ein weiteres Jahr an

Nahost-Ticker. Hamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu – will Verhandlungen

Nahost-TickerHamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu – will Verhandlungen