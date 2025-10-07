251007_Kriegsschiff Nordkorea 07.10.2025

Nordkorea hat mit der «Choe Hyon» ein neues Kriegsschiff vorgestellt, das internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Laut Staatsmedien wurde das 5000-Tonnen-Schiff vollständig mit eigener Technologie gebaut.

Von Luna Pauli Luna Pauli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nordkorea hat mit der «Choe Hyon» sein bislang grösstes Kriegsschiff vorgestellt, das rund 5000 Tonnen wiegt.

Das Schiff soll laut Staatsmedien ausschliesslich mit eigener Technologie gebaut worden sein, während Analysten eine mögliche russische Beteiligung nicht ausschliessen.

Beobachter sehen in der «Choe Hyon» ein Symbol für Nordkoreas wachsende militärische Ambitionen. Mehr anzeigen

Die «Choe Hyon» wurde im Hafen von Nampo feierlich präsentiert – mit Kim Jong Un persönlich an Bord. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA entstand das Schiff in rund 400 Tagen und wurde ausschliesslich mit nordkoreanischer Technologie gebaut.

Mit einem Gewicht von etwa 5000 Tonnen übertrifft das neue Schiff alle bisherigen Modelle deutlich: Frühere nordkoreanische Kampfschiffe und Patrouillenschiffe lagen meist zwischen 1000 und 2000 Tonnen.

Fragen zur Herkunft der Technik

Südkoreanische und westliche Analysten vermuten, Russland könnte beim Design oder bei einzelnen Systemen beteiligt gewesen sein – Belege dafür gibt es bislang keine. Fotos und Satellitenbilder deuten auf moderne Radar- und Startsysteme hin, wie sie bisher in Nordkorea nicht bekannt waren.

Experten bewerten die Präsentation deshalb zugleich als politischen Akt: ein Versuch, Stärke zu demonstrieren und technologische Fortschritte zu betonen, auch wenn unklar bleibt, in welchem Umfang das Schiff tatsächlich einsatzbereit ist.

Mehr Videos aus dem Ressort