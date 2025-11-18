Am Strand von Noja: Der spanische Ort am Atlantik wurde zum schönsten Weihnachtsdorf Europas 2025 gewählt. (Archivbild) KEYSTONE/AP Photo/Daniel Ochoa de Olza

Festliche Stimmung vor Strandkulisse: Zum schönsten Weihnachtsdorf Europas wurde in diesem Jahr der spanische Ort Noja gewählt. Auch ohne Schnee bietet das Dorf am Meer ein Weihnachtswunderland.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der spanische Ort Noja in Kantabrien ist zum «Europäischen Weihnachtsdorf 2025» gekürt worden.

Vergeben wurde die Auszeichnung von der Initiative «European Capital of Christmas», die auch das litauische Vilnius und das slowenische Celje prämierte.

Besucher*innen erwartet von Ende November an ein umfangreiches Programm und ein im Zentrum errichtetes Weihnachtsdorf.

Ein echtes Weihnachtsdorf braucht Schnee und Kälte? Nicht unbedingt, wie nun ein kleiner Ort in Spanien beweist: Das kantabrische Noja, gelegen direkt an Strand und Meer, wurde als diesjähriges «Europäisches Weihnachtsdorf» ausgezeichnet.

Vergeben wurde der Titel von der Initiative «European Capital of Christmas», die jedes Jahr die schönsten weihnachtlichen Orte des Kontinents prämiert.

Im Sommer bekannt für seine breiten Strände und Naturschutzgebiete, lockt Noja jeden Winter mit einer besonderen Attraktion: Im Parque Marqués de Velasco entsteht ein festliches Weihnachtsdorf, das in diesem besonderen Jahr erweitert werden soll.

Laut «El Diario Montañes» will man die märchenhafte Szenerie aus Weihnachtsschlitten, Elfenhäuschen, Kutschen und gigantischen Spielzeugsoldaten um farbenfrohe Zuckerhäuser, Miniatur-Leuchttürme und eine Bahnhofsszene ergänzen.

Weihnachtslichter und umfangreiches Programm

Neben diesem gratis zugänglichen Highlight, das Besucher*innen bereits ab 29. November bestaunen können, sorgen im gesamten Ort Lichtinstallationen für besinnliche Stimmung.

Zudem begleitet ein umfangreiches Programm die für hiesige Augen ungewohnte Mixtur aus Weihnachtsdeko und südeuropäischer Meeresatmosphäre.

Den Auftakt bildet das feierliche Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, begleitet von einem klassischen Konzert. Derweil wird die Fassade der Kirche San Pedro zur Projektionsfläche für bunte Videokunst und Weihnachtsgeschichten, wobei mehrere Vorführungen geplant sind.

Angekündigt sind in Noja zudem Märkte, Handwerksstände, Workshops und Veranstaltungen im Kulturhaus Playa Dorada. Dort reicht das Angebot von Musiktheater über Familienprogramme bis hin zu Chorkonzerten.

Am 28. Dezember findet in der Kirche San Pedro dann das traditionelle Neujahrskonzert statt, bevor die Feierlichkeiten am 5. Januar mit der Königsparade ihren krönenden Abschluss bekommen.

Auch Vilnius und Celje prämiert

Der rund 2700 Einwohner*innen zählende Ort Noja ist etwa 45 Minuten von Santander und eine Stunde von Bilbao entfernt gelegen und gut per Auto und Bus erreichbar. Wirklich warm ist es auch dort am Atlantik im Winter natürlich nicht; um die Feiertage liegen die Temperaturen in der Regel bei rund zehn Grad.

Wer die bekannten Strände Trengandín und Ris oder das wichtige Vogelgebiet Marismas de Santoña voll auskosten will, sollte deshalb im Sommer wiederkommen. Noja ist derweil nicht der einzige Ort, den die Initiative in diesem Jahr zu den Weihnachtshöhepunkten gekürt hat.

So trägt Vilnius in Litauen 2025 den Titel der «Europäischen Weihnachtshauptstadt», wobei sich die Welterbe-Altstadt wie jedes Jahr in ein grosses Winterensemble verwandelt. Celje in Slowenien wurde als «Weihnachtsstadt» 2025 ausgezeichnet.