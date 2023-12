Beliebteste Reiseziele der Schweizer*innen im Winter Auf Rang 5 der beliebtesten Winter-Reiseziele von Herr und Frau Schweizer auf der Kurz- und Mitteldistanz: die Türkei. Im Bild ein Strand vor Antalya. Bild: Keystone Auch die Strände vor Agadir ziehen viele Schweizer*innen an. Marokko liegt auf Rang 4. Bild: Imago Aufs Podest schaffen es knapp die Kapverden. Bild: PantherMedia/Ralf Levc Ägypten ist neben Kite-Surfern auch bei Tauchern besonders beliebt. Im Ranking der beliebtesten Kurz- und Mittelstrecken schafft es das Land auf den zweiten Platz. Bild: Imago Spitzenreiter sind wie bereits im Vorjahr die Kanarischen Inseln. Strände wie im Naturpark Jandia südlich von Fuerteventura sind bei Schweizerinnen und Schweizer besonders beliebt. Bild: Imago Auf der Langstrecke schaffen es die USA (im Bild: Venice Beach, Los Angeles) gerade noch so in die Top-5 der beliebtesten Winterreiseziele. Bild: Imago In die Dominikanische Republik zieht es im Winter am viertmeisten Schweizer*innen, die einen Langstreckenflug buchen. Bild: Imago Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate liegen auf dem dritten Platz im Ranking. Bild: Imago Knapp an der Spitzenposition vorbeigeschrammt sind die Malediven. Bild: Imago Führt das Ranking der beliebtesten Schweizer Winter-Destinationen auf der Langstrecke an: Thailand. Bild: Keystone Beliebteste Reiseziele der Schweizer*innen im Winter Auf Rang 5 der beliebtesten Winter-Reiseziele von Herr und Frau Schweizer auf der Kurz- und Mitteldistanz: die Türkei. Im Bild ein Strand vor Antalya. Bild: Keystone Auch die Strände vor Agadir ziehen viele Schweizer*innen an. Marokko liegt auf Rang 4. Bild: Imago Aufs Podest schaffen es knapp die Kapverden. Bild: PantherMedia/Ralf Levc Ägypten ist neben Kite-Surfern auch bei Tauchern besonders beliebt. Im Ranking der beliebtesten Kurz- und Mittelstrecken schafft es das Land auf den zweiten Platz. Bild: Imago Spitzenreiter sind wie bereits im Vorjahr die Kanarischen Inseln. Strände wie im Naturpark Jandia südlich von Fuerteventura sind bei Schweizerinnen und Schweizer besonders beliebt. Bild: Imago Auf der Langstrecke schaffen es die USA (im Bild: Venice Beach, Los Angeles) gerade noch so in die Top-5 der beliebtesten Winterreiseziele. Bild: Imago In die Dominikanische Republik zieht es im Winter am viertmeisten Schweizer*innen, die einen Langstreckenflug buchen. Bild: Imago Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate liegen auf dem dritten Platz im Ranking. Bild: Imago Knapp an der Spitzenposition vorbeigeschrammt sind die Malediven. Bild: Imago Führt das Ranking der beliebtesten Schweizer Winter-Destinationen auf der Langstrecke an: Thailand. Bild: Keystone

Während der kalten Wintermonate sehnen sich viele Schweizerinnen und Schweizer nach Sonnenschein. Welches die beliebtesten Ferien-Destinationen im Winter sind, zeigt eine Auswertung von Tui Suisse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Reiseveranstalter Tui Suisse hat in einer Auswertung die beliebtesten Reiseziele der Schweizer*innen im Winter erhoben.

Auf der Kurz- und Mittelstrecke sind die Kanarischen Inseln Spitzenreiter.

Thailand ist die beliebteste Winter-Destination auf der Langstrecke. Mehr anzeigen

Kalt und nass: Das Wetter in der Schweiz präsentiert sich derzeit nur selten freundlich. So scheint es nur logisch, dass sich Schweizer*innen nach Ferien in wärmeren Gefilden sehnen. Gemäss einer Auswertung des Reiseveranstalters Tui Suisse ist die Reiselust von Schweizer Gästen trotz Inflation und steigenden Miet-, Strom- und Krankenkassenkosten ungebremst.

«Die Buchungsstände für die Wintersaison liegen derzeit über dem Vorjahresniveau», wird Philipp von Czapiewski, Managing Director von TUI Suisse, in einer Mitteilung zitiert. Beim Blick auf die Buchungstrends setze sich der Trend aus den Vorjahren nach sonnensicheren Reisezielen fort.

Kanaren und Thailand sind Spitzenreiter

Wie bereits im vergangenen Winter führen bei Tui Suisse die Kanaren die Liste der beliebtesten Ziele auf der Kurz- und Mittelstrecke an, gefolgt von Ägypten. Auf der Langstrecke hält Thailand die Spitzenposition. Bei Schweizer*innen ebenfalls beliebt sind die Malediven, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Dominikanische Republik sowie die USA.

Beim Konkurrenten Hotelplan zeichnet sich ein ähnliches Bild: Die Malediven, Ägypten und Thailand gehören laut einer Mitteilung zu den beliebtesten Reisezielen. Doch es gebe auch einen neuen Trendsetter unter den Top-Reisezielen: Finnisch-Lappland. Schneeweisse Abenteuer wollen sich demnach dieses Jahr 93 Prozent mehr Kund*innen von Hotelplan Suisse erleben als 2022.

Ein Grund für die Schweizer Reiselust dürfte auch die Entwicklungen am Devisenmarkt sein: Dank dem starken Franken sind Ferien im Ausland derzeit so günstig wie kaum je zuvor.