Verbrannte Bäume im Wald am Monte Gambarogno am Montag, 23. August 2022, mit deutlichen Spuren des Waldbrands vom Januar 2022. Bei dem Grossbrand an den Hängen des Berges sind etwa 200 Hektar Wald zerstört worden. Die Bewohner des Weilers Indemini mussten evakuiert werden und konnten erst nach Tagen in ihre Häuser zurückkehren.

Bild: Bild: KEYSTONE/Ti-Press/ Pablo Gianinazzi