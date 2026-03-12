Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 11.03.2026

Nach einigen milden Tagen ändert sich das Wetter rapide: Eine Abkühlung mit Niederschlägen lässt die Schneefallgrenze sinken – und bringt in den nächsten Tagen einen Hauch von Winter zurück.

Barman Nicolas

Ein kälteres Wochenende... und Schnee in den Bergen.

Die Verschlechterung des Wetters setzt am Samstag ein: Eine über Europa zirkulierende Kaltluftblase führt zu einem deutlichen Temperaturrückgang, während Niederschläge auf die Alpen und Voralpen niedergehen.

Unter mehr als 1,5 Mater Schnee verschüttete Dächer in La Fouly VD am 20. Februar. Der Winter ist in den Bergen noch nicht vorbei. blue News

50 Zentimeter in der Region Simplon

Laut MeteoSchweiz könnte die Regen-Schnee-Grenze auf 600 bis 800 Meter sinken. In den Voralpen und im Wallis ist mit teilweise anhaltenden Niederschlägen zu rechnen.

In den Bergen könnte der Wetterumschwung oberhalb von 1200 Metern 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee bringen, in der Simplon-Region sogar bis zu 50 Zentimeter. Das Ganze wird von starken Winden und einer deutlichen Abkühlung begleitet, wobei die Temperaturen auf 2000 Metern bis auf -7 Grad sinken dürften.

Vor der Verschlechterung noch mildes Wetter

Der heutige Tag bleibt insgesamt freundlich, trotz einiger morgendlicher Wolken in den Voralpen und im Wallis. Danach sollte sich die Sonne weitgehend durchsetzen – mit bis zu 14 Grad im Flachland.

Am morgigen Freitag bleibt es grösstenteils sonnig, bevor am Nachmittag von Westen her Wolkenschleier aufziehen. Die ersten Niederschläge werden in der folgenden Nacht erwartet, mit einer Schneefallgrenze um 1200 Meter. Die Temperaturen könnten im Mittelland vor dem Wetterwechsel noch auf bis zu 16 Grad ansteigen.

Nächste Woche wieder Sonnenschein

Nach dem wechselhaften Wetter am Wochenende sollte sich die Lage allmählich stabilisieren. Am Sonntagmorgen können einige Restwolken noch für leichten Niederschlag sorgen, bevor es wieder aufklart. Die Temperaturen bleiben mit maximal etwa 9 Grad kühl.

Die nächste Woche wird dann ruhiger. Am Montag bleibt es teilweise bewölkt, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sollte es weitgehend sonnig sein und die Temperaturen steigen auf 13 bis 14 Grad im Flachland.