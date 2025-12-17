  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lösegeld gefordert Hacker stehlen Millionen Nutzerdaten bei Pornhub – und drohen nun mit Veröffentlichung

Lea Oetiker

17.12.2025

Die Hackergruppe ShinyHunters behauptet, 200 Millionen Datensätze von Premium-Kunden der Pornowebsite Pornhub gestohlen zu haben.
Die Hackergruppe ShinyHunters behauptet, 200 Millionen Datensätze von Premium-Kunden der Pornowebsite Pornhub gestohlen zu haben.
KEYSTONE

Die Hackergruppe ShinyHunters hat nach eigenen Angaben Daten von Millionen Pornhub-Nutzern erbeutet und droht mit deren Veröffentlichung.

Lea Oetiker

17.12.2025, 10:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hacker der Gruppe ShinyHunters haben nach eigenen Angaben 200 Millionen Datensätze von Pornhub-Premium-Kunden gestohlen und fordern Lösegeld.
  • Die Daten sollen E-Mail-Adressen und Nutzungsinformationen, aber keine Zahlungsdaten enthalten.
  • Woher das Material stammt, ist unklar – sowohl Pornhub als auch der frühere Dienstleister Mixpanel weisen Verantwortung zurück.
Mehr anzeigen

Die Hackergruppe ShinyHunters behauptet, 200 Millionen Datensätze von Premium-Kunden der Pornowebsite Pornhub gestohlen zu haben. Die Angreifer drohen, die Daten zu veröffentlichen, falls der Betreiber kein Lösegeld in Bitcoin zahlt.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, legten die Hacker eine kleine Datenprobe vor, die teilweise als echt verifiziert werden konnte. Betroffen seien E-Mail-Adressen, Video-Links, Aufrufzeiten und Download-Informationen – jedoch keine Zahlungsdaten oder Passwörter.

Die Herkunft der Daten ist bislang unklar. Pornhub erklärte, der Vorfall könne im Zusammenhang mit dem ehemaligen Dienstleister Mixpanel stehen, der seit 2021 nicht mehr für die Website tätig ist. Das Unternehmen wies die Vermutung zurück und erklärte, es gebe «keine Anzeichen» dafür, dass die Daten aus einem eigenen Sicherheitsvorfall stammen.

ShinyHunters gilt als bekannte Hackergruppe und steht hinter mehreren Angriffen auf grosse Unternehmen. Ob Pornhub der Lösegeldforderung nachkommt, ist offen – Experten halten das aber für unwahrscheinlich. Sollte das Unternehmen nicht zahlen, könnten die erbeuteten Kundendaten nach Einschätzung von Beobachtern bald im Netz auftauchen.

Meistgelesen

Unternehmer landet mit Heli auf Skipiste – kein Bock auf Anstehen
Volksvertreter erhielten über Nacht halbe Million Mails – Bürgerliche wütend
Angelina Jolie zeigt erstmals die Narben ihrer Brustamputation
Trump fordert von Maduro Rückgabe von Öl und Land +++ Präsident weitet Einreiseverbote aus
Lukaschenko drängt auf «entschlossene Schritte» Trumps +++ Duma-Abgeordneter wettert gegen Friedenstruppe