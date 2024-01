In der Decke des Festsaals in Pistoia prangt nun ein riesiges Loch. X/Toni Bryan

Bei einer Hochzeitsfeier in der italienischen Stadt Pistoia in einem ehemaligen Kloster ist am Samstagabend die Decke eingestürzt. Mehr als 60 Menschen mussten ärztlich versorgt werden.

Bei einer Hochzeitsfeier in der mittelitalienischen Stadt Pistoia sind am Samstagabend mehrere Dutzend Menschen durch eine einstürzende Decke verletzt worden. Nach Angaben der Behörden mussten mindestens fünf Gäste mit schweren Verletzungen in Spitäler gebracht werden.

Insgesamt seien mehr als 60 Menschen ärztlich versorgt worden. Nach ersten Angaben kam in einer Gaststätte gegen 20.30 Uhr ein Teil der Decke herunter, während die Festgesellschaft gerade beim Tanzen war. Die Ursache war zunächst unklar.

Kloster wird häufig für Hochzeiten genutzt

Der Präsident der Region Toskana, Eugenio Giani, sprach am Abend von mehr als 30 Verletzten, die nun in Spitäler gebracht worden seien. Darunter sind nach Angaben der Behörden auch mehrere Kinder. Bei der Gaststätte handelt es sich um ein ehemaliges Kloster, das häufig für Hochzeiten und andere Veranstaltungen genutzt wird.

In der Decke prangt nun ein riesiges Loch. Der Boden des Festsaals war über und über von Trümmern bedeckt.

