Das Volksbad St. Gallen ist beliebt – aber auch teuer. Stadt St. Gallen

Zeitreise beim Schwimmen: Das Volksbad St. Gallen ist wegen der beeindruckenden Architektur äusserst beliebt. Doch weil die Stadt klamm ist, droht dem ältesten Hallenbad der Schweiz die Schliessung.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen der angespannten Finanzlage der Stadt droht dem Volksbad St. Gallen 2028 die Schliessung.

Im November berät das Stadtparlament über die geplanten Sparmassnahmen.

Das Volksbad St. Gallen ist das älteste noch existierende Hallenbad der Schweiz. Mehr anzeigen

Es gibt weder Wasserrutschen, noch Sprudeldüsen: Doch das Volksbad St. Gallen ist bei den Badegästen trotzdem äusserst beliebt. Hier schwimmt es sich wie vor 120 Jahren in eleganter Jugendstil-Atmosphäre.

Damit könnte es jedoch bald vorbei sein. Denn dem beliebten St. Galler Volksbad droht die Schliessung. Wegen der finanziellen Lage St. Gallens plant die Stadt unter anderem, das Hallenbad dicht zu machen. 420'000 Franken sollen damit pro Jahr eingespart werden. Ob das Volksbad 2028 schliessen muss, entscheidet sich im November, wenn das Stadtparlament über die geplanten Sparmassnahmen berät.

«Es ist wirklich marode»

Beim Volksbad zwischen Altstadt und Museumsviertel handelt es sich um das älteste noch existierende Hallenbad der Schweiz. 1906 eröffnete es als erst zweite Volksbadeanstalt des Landes. Es wurde vom damaligen Stadtbaumeister Albert Pfeiffer erbaut und steht unter Denkmalschutz. Aussen und innen wurden stets nur kleine Veränderungen vorgenommen –die Schwimmhalle sieht noch fast genauso aus wie bei der Eröffnung.

Doch Erhalt und Betrieb des Volksbades kosten viel Geld – und die Stadt St. Gallen muss sparen. «Das Volksbad ist ein Patient auf der Intensivstation», sagt Stadtrat Mathias Gabathuler im Regionaljournal Ostschweiz des SRF. Wegen der angespannten finanziellen Lage mache es für die Stadt keinen Sinn, das Volksbad weiter zu betreiben. «Es ist wirklich marode», sagt Gabathuler. Den Menschen in St. Gallen blieben jedoch ausreichend Badealternativen. Zudem soll im Herbst 2027 das neue Hallenbad Blumenwies am Stadtrand wiedereröffnet werden. «Dann haben wir die doppelte Wasserfläche zur Verfügung», sagt Gabathuler.

Das Volksbad St. Gallen ist mit verschiedenen Figuren geschmückt. Stadt St. Gallen

Hoffnung auf Weiterbetrieb?

Bei den Badegästen kommt die geplante Schliessung indessen nicht gut an, nicht nur wegen der speziellen Architektur des Volksbades. Beliebt ist etwa der Warmwassertag am Donnerstag, bei dem das Wasserbecken auf 33 Grad erwärmt wird. Eine 85-jährige Schwimmerin sagt dem SRF: «Hier ist es schön. Ich komme schon viele Jahre zum Schwimmen her»

Hoffnung auf einen Weiterbetrieb gibt es indessen trotzdem. Wie das Regionaljournal Ostschweiz weiter berichtet, könnten die Schweizer Jugendherbergen als Betreiberin des St. Galler Volksbades in Frage kommen. Demnach wird derzeit eine entsprechende Machbarkeitsstudie durchgeführt.