Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 30.10.2023

Hast du einen Regenschirm eingepackt, als du heute aus dem Haus bist? Besser wär's: Am Nachmittag wird es im ganzen Land nass, und auch der Föhn bricht zusammen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem teils noch freundlichen Start in den Montag wird es im Laufe des Nachmittags in der ganzen Schweiz nass.

Die Temperaturen erreichen noch 14 Grad, in den Föhntälern reicht es für rund 20 Grad.

Doch auch dem Föhn geht in der zweiten Tageshälfte die Luft aus.

Für den weiteren Wochenverlauf ist wechselhaftes Wetter angesagt. Mehr anzeigen

Der Montagmorgen hat nördlich der Alpen noch trocken und teils sonnig begonnen, doch am Nachmittag kommt der Wetterumschwung: «In der zweiten Tageshälfte breitet sich von Westen Regen aus», sagt der Wetterdienst MeteoNews voraus. In der Südschweiz ist es bereits am Vormittag nass.

Die Temperaturen erreichen daher nur noch rund 15 Grad, in den Föhntälern noch bis 23 Grad. Doch dem Föhn geht im Verlauf des Nachmittags dann die Puste aus, wie SRF-«Meteo» voraussagt.

#Montagswetter

Trotz #Wolken und #Nebelfeldern zeigt sich zunächst noch zum Teil die #Sonne im Norden. Im Süden ist es bereits nass. Im Laufe des Nachmittags breitet sich der #Regen von Westen und Süden über die ganze Schweiz aus. Um 14, mit Föhn 20 Grad. Föhnende am Nachmittag. pic.twitter.com/epDycLpH7e — SRF Meteo (@srfmeteo) October 30, 2023

Demnach sinkt in der Nacht auf Dienstag die Schneefallgrenze auf 1700 bis 1500 Meter über Meer. Im Osten und in der Südschweiz startet der Tag nass, danach gibt es von Westen her einen Übergang zu wechselhaftem Aprilwetter mit weiteren Regengüssen.

Am Mittwochvormittag scheint vielerorts die Sonne, die Aussichten für die weitere Woche sind dann wechselhaft und windig.

Oktober deutlich zu warm

Der Temperatursturz der letzten Tage täuscht aber: Nach dem wärmsten September seit Messbeginn sind auch die Temperaturen im Oktober weit über dem Normalbereich, hält MeteoNews weiter fest. So betrage der Überschuss derzeit 3,2 Grad.

«Damit wird der Oktober 2023 wohl hinter dem letzten Jahr an zweiter Stelle der wärmsten Oktober abschliessen», schreibt der Wetterdienst.