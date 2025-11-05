  1. Privatkunden
Swiss Lotto Glückspilz knackt 41-Millionen-Jackpot

SDA

5.11.2025 - 20:13

Swiss Lotto hat einen weiteren Millionär oder eine weitere Millionärin gekürt. 
sda (Archivbild)

Der prall gefüllte Swiss-Lotto-Jackpot wurde geknackt. Ein Glückpilz darf sich über fast 41 Millionen Franken freuen.

Keystone-SDA

05.11.2025, 20:13

05.11.2025, 21:01

Unglaubliche 40,91 Millionen Franken: Bei der Swiss Lotto Ziehung vom Mittwochabend ist der Jackpot endlich geknackt worden. Die sechs richtigen Zahlen lauteten 10, 13, 21, 24, 31 et 37, die Glückszahl war die 1.

Als Replay-Zahl wurde die 5 gezogen und als Joker-Zahl die 779143. Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

14 weitere Spielerinnen und Spieler dürfen sich immerhin über rund 7000 Franken freuen.

