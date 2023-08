«Der Hagel schlug selbst die Heckscheibe ein»

Hagelsturm überrascht Leserin in Ascona TI «Wir haben das Korn so schnell wie möglich gemessen. Als der Meter endlich zur Hand war, mass es immer noch mindestens vier Zentimeter», berichtet eine Leserin aus Ascona TI. Bild: Leser-Reporterin Massive Dellen: Viele Autos, die im Freien parkiert waren, weisen nach dem Hagelsturm in Ascona sichtbare Schäden auf. Bild: Leser-Reporterin Dieses Auto fiel blue-News-Leserin Fabiola K. am Samstagmorgen auf einem öffentlichen Parkplatz auf. Bild: Leser-Reporterin Hagelsturm überrascht Leserin in Ascona TI «Wir haben das Korn so schnell wie möglich gemessen. Als der Meter endlich zur Hand war, mass es immer noch mindestens vier Zentimeter», berichtet eine Leserin aus Ascona TI. Bild: Leser-Reporterin Massive Dellen: Viele Autos, die im Freien parkiert waren, weisen nach dem Hagelsturm in Ascona sichtbare Schäden auf. Bild: Leser-Reporterin Dieses Auto fiel blue-News-Leserin Fabiola K. am Samstagmorgen auf einem öffentlichen Parkplatz auf. Bild: Leser-Reporterin

Die Hitze geht nicht nur mit Blitz, Hagel und Donner zu Ende, sondern auch Schäden: Eine Leserin von blue News geriet am Freitagabend in Ascona in das stärkste Gewitter, das sie je erlebt hat.

Die Hagelkörner haben die Grösse von Golfbällen. Die Scheiben von einem der drei Autos der Gruppe werden vollständig zerstört.

Glücklicherweise bleiben alle Mitreisenden – abgesehen von kleineren Blessuren – unversehrt.

«Das war schon mega angsteinflössend. Es klang, als würden Steine auf das Auto einprasseln», berichtet blue-News-Leserin Fabiola K.*, die am Freitagabend in Ascona von einem heftigen Hagelsturm überrascht wurde.

Fabiola und ihre Begleiter*innen hatten in einem Restaurant in Losone zu Abend gegessen und waren auf der Heimfahrt nach Ascona, als sie vom Unwetter überrascht wurden. Die Hagelkörner waren so gross wie Golfbälle, wie Fotos der Leserin zeigen.

Eines der drei Autos der Gruppe wurde massiv beschädigt: «Der Hagel schlug sogar die Heckscheibe ein», berichtet sie. Die Frontscheibe sei ebenfalls beschädigt worden.

Auch wenn ihr Auto heil blieb, sei sie heilfroh gewesen, als sie die Garage ihrer Ferienunterkunft erreicht hätten. «So etwas habe ich noch nie erlebt.» Sie schätzt, dass es nach 15 bis 20 Minuten wieder aufgehört habe zu hageln.

Fabiola K. wollte es genau wissen und schnappte sich eines der Hagelkörner, um es zu vermessen. Obwohl das Korn schon etwas angeschmolzen war, bis sie einen Meter zur Hand hatte, war es «immer noch mindestens vier Zentimeter gross» berichtet sie.

*Name der Redaktion bekannt