Eine ältere Dame wird im italienischen Venetien Opfer eines Betrugs. Doch als der Taxifahrer, der die Betrügerin zum Ort der Geldübergabe fährt, skeptisch wird, setzt er die Vereitelung des Planes in Gang.

Seit 13 Jahren ist Giovanni Bortoletto Taxifahrer in Italien. Diese Kundin wird er aber sicherlich so schnell nicht vergessen.

Eine junge Frau mit ausländischem Akzent beauftragte den 34-Jährigen, sie vom Bahnhof Mestre nach Ceggia, einer Kleinstadt in der Provinz Venedig, zu fahren. Nichts Besonderes. Doch als Borletto merkte, dass die Frau mit dem Haus an der Adresse überhaupt nicht vertraut zu sein schien, wurde er misstrauisch.

Die Frau bat ihn, am Eingang einer anderen Strasse anzuhalten und dort auf sie zu warten, weil sie dann sofort wieder nach Mestre zurückkehren müsse, wie die Zeitung «Corriere del Veneto» schreibt.

Aufgeregte ältere Frau entdeckt

Während er wartete, kontaktierte Bortoletto seinen Bruder, der ebenfalls beruflich Taxi fährt. Kurz darauf merkte er eine sichtlich aufgeregte ältere Frau. Auf Nachfrage gab diese an, ein Paket an eine Frau Rossi ausliefern zu müssen.

In diesem Moment kam die Kundin des Taxifahrers zurück: «Sie forderte mich mit lauter Stimme auf, zu gehen», erzählt Bortoletto, der sofort beschloss, die Polizei zu alarmieren, ohne Verdacht zu erregen. Dazu kontaktierte er heimlich erneut seinen Bruder.

Beute von mehreren 10'000 Euro

Die Frau stieg mit einem sperrigen Rucksack wieder in das Taxi ein und wollte zum Bahnhof von Mestre zurückgefahren werden. In der Zwischenzeit begaben sich die Polizist*innen, die von Bortolettos Bruder alarmiert worden waren, zur Wohnung der älteren Frau.

Gleichzeitig sollte Bortoletto der Polizei Bescheid geben, wenn es nur noch zehn Minuten bis zum Bahnhof waren. Die Frau im Taxi witterte, dass etwas faul war, und fing an zu schreien. Plötzlich wollte sie von Bortoletto an einer anderen Stelle hinausgelassen werden. Der blieb beim ursprünglichen Ziel.

Am Busbahnhof von Mestre verliess sie das Taxi und versuchte, in ein Hotel zu flüchten. Stattdessen landete sie in Polizeigewahrsam. In dem Rucksack wurden Schmuck und Geld im Gesamtwert von mehreren 10'000 Euro gefunden.

Auf Betrugsmasche hereingefallen

Die ältere Frau war auf einen klassischen Telefonbetrug hereingefallen. Wie «Vanity Fair» erklärt, hatte sie eine Nachricht erhalten, die sie dazu brachte, ihre Wertsachen und ihr Geld auszuhändigen.

«Ihre Tochter hat einen sehr schweren Autounfall verursacht und ihretwegen stirbt jetzt eine schwangere Frau», so die Behauptung. «Wenn Sie nicht wollen, dass sie den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringt, müssen Sie sofort eine hohe Kaution zahlen.»

Auch in der Schweiz sind Telefonbetrügereien gegen ältere Menschen keine Seltenheit.

